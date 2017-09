David Garrett Ein Weltstar am Do Re Mikro-Telefon

Er ist jung, cool, er ist ein Weltstar und der Superstar unter den Geigern: David Garrett. In Do Re Mikro ist er live am Telefon und alle Kinder können mit ihm sprechen und ihm ihre Fragen stellen.

Ein Geiger, der lange Haare, fetzige Klamotten, Tätowierungen und hohe, schwarze Stiefel trägt? Das kann nur einer sein: David Garrett. Er spielt mit den größten Orchestern und den bedeutendsten Dirigenten der Welt, in New York, Moskau, Tokio, Berlin, Rio de Janeiro - überall auf der Welt. David Garrett wird gefeiert wie ein Popstar - und er ist ein Popstar.











Ein Superstar Seit einigen Jahren schon ist David Garrett der schräge Vogel der Klassikwelt. Denn gerne sprengt er auch mal ihre Grenzen und fühlt sich dabei richtig wohl. Das wichtigste ist aber: Er tut nicht nur so, als wäre er ein Superstar, er ist auch einer - nicht nur, weil er es so bunt treibt, sondern weil er eine Sache wirklich gut an: Geige spielen.

Eine Stunde mit David Garrett

Am Samstag, dem 23. September, ist David Garrett eine Stunde lang Live-Gast in Do Re Mikro. Alle Kinder können anrufen und ihm ihre Fragen stellen. Ob es Fragen gibt, die noch nie an David Garrett gestellt wurden?

Die Nummer ins Do Re Mikro-Studio: 0800 80 80 678. Unter dieser kostenfreien Telefonnummer erreicht ihr uns am Samstag, dem 23. September zwischen 17.05 Uhr und 18 Uhr direkt im Studio und könnt live eure Fragen an David Garrett stellen. Ruft an!

Schreibt uns eure Fragen!

Euch brennt jetzt schon eine Frage unter den Nägeln? Schreibt uns eure Fragen an Stargeiger David Garrett - und schickt uns ein selbst gemaltes Bild von euch: zum Beispiel mit eurem Instrument. Die schönsten Bilder - und eure Fragen - werden veröffentlicht!