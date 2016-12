Heilige Nacht in Rom Christmette mit Papst Franziskus

Zum vierten Mal in seiner Amtszeit feiert Papst Franzikus im Petersdom die Heilige Nacht und verkündet die Weihnachtsbotschaft. Die Christmette wird in 60 Länder der Welt übertragen.

Tausende Christen aus aller Welt sind nach Rom gekommen, um an Heiligabend mit Papst Franziskus im Petersdom die Christmette zu feiern. Im vergangenen Jahr kritisierte der Papst in seiner Predigt den Konsumrausch und forderte im Sinne des Jesuskindes einen einfachen Lebensstil. Auch in diesem Jahr spricht Franzikus über die Einfachheit, er fordert auf, Trugbilder des Vergänglichen loszulassen und auf unerstättliche Ansprüche zu verzichten: "Es wird uns gut tun, diese Dinge loszulassen, um in der Einfachheit des Gotteskindes den Frieden, die Freude und den Sinn des Lebens wiederzufinden."

Weihnachtskrippe im Zeichen der Flüchtlingskrise

Auch die Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz thematisiert die Flüchtlingskrise. Sie ist in diesem Jahr ein Geschenk der Regierung und des Erzbistums von Malta. Das Motiv eines Fischerbootes erinnert Papst Franziskus "an die traurige und tragische Realität der Migranten, die sich auf den Weg nach Italien machten. In der schmerzhaften Erfahrung dieser Brüder und Schwestern erkennen wir die des Jesuskindes wieder." Auch Jesus habe im Moment seiner Geburt keine Herberge gehabt. Neben dem Boot und den lebensgroßen Figuren von Maria, Josef, dem Engel und den Heiligen Drei Königen, ist am Stall auch ein Überbleibsel einer Säule in Schutt und ein umgestürztes Kreuz zu sehen - eine Anspielung auf Krieg und Zerstörung.

Segen "Urbi et Orbi"

Am ersten Weihnachtsfeiertag richtet der Papst von der Segensloggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft an die Welt. Anschließend spendet er von dort den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi“, der Stadt und dem Erdkreis, und wünscht danach "Frohe Weihnachten" - allerdings nicht wie seine Vorgänger in rund 60 Sprachen, sondern vermutlich nur noch auf Italienisch. Nach der Christmette an Heiligabend ist des Segen "Urbi et Orbi" der Höhepunkt der Feiern im Vatikan zur Geburt von Jesus von Nazareth.