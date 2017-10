BR Gesundheitstag Tu was für deinen Rücken!

Einen ganzen Tag lang widmet sich der BR im Fernsehen, im Radio und online der Rückengesundheit.



BR Fernsehen:

07.20 Uhr: Tele-Gym: Gesunder Rücken

08.30 Uhr: Tele-Gym: Gesunder Rücken

16.15 Uhr: Wir in Bayern: Handynacken - Vorbeugung und Therapie

18.00 Uhr: Abendschau: Rückenfit am Arbeitsplatz / Hype Boxspringbett / Skoliose: Leben mit Korsett

18.30 Uhr: Rundschau: Zweitmeinung zu Rücken-OPs kann Kosten sparen / Rückenschmerz-Hotspot Dingolfing?

19.00 Uhr: Gesundheit! Der Rücken. Themen: Rückentraining für zuhause / Schmerzfrei ohne OP / "Live" bei der Bandscheiben-OP / Mit Wärme gegen Rückenschmerzen und Verspannungen

20.15 Uhr: Gesundheit! Die Show: moderiert von Caro Matzko, Fero Andersen und Veronika Keller: Tipps und Tricks, überraschende Fakten und aktuelle Kontroversen unter dem Motto "Tu was für deinen Rücken!". Mit dabei sind renommierte Experten und prominente Gäste.



Bayern 1:

ab 05.00 Uhr: Bayern 1 am Morgen: Interview mit dem früheren Gewichtheber Matthias Steiner

ab 09.05 Uhr: Bayern 1 am Vormittag: Ratschläge für einen beschwerdefreien Rücken



Bayern 2:

06.05 Uhr: radioWelt: Welche Kosten verursachen Rückenbeschwerden in Deutschland?

10.05 Uhr: Notizbuch: Tu was für deinen Rücken! Mit der BR-Gesundheitsexpertin Dr. Marianne Koch

18.05 Uhr: IQ - Wissenschaft und Forschung: Spannungsfeld Rücken - Das Kreuz mit dem Kreuz



Bayern 3:

12.00 Uhr: Update: Wie ein Bandscheibenvorfall das Leben verändert

ab 13.00 Uhr: Hits, Hits, Hits für Euren Nachmittag: Prominente mit Rückenproblemen



B5 aktuell:

8.50 Uhr: B5 Hintergrund: Die volkswirtschaftlichen Kosten von Rückenerkrankungen

12.50 Uhr: B5 Hintergrund: Manuelle Therapien bei Rückenschmerzen – was kann helfen?



Puls:

15.00 Uhr: Filter: Mein Bandscheibenvorfall, meine Eltern und ich



BR Klassik:

ab 6.05 Uhr: Allegro: Rückenprobleme bei Musikern



Online:

Alle Infos rund um den Rücken, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, Ischias und Co. samt Tipps und Tricks zur Vorbeugung gibt's hier: