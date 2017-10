Eine falsche Bewegung, ein plötzlicher Schmerz und nichts geht mehr: Hexenschuss! Die meisten trifft es im Alter zwischen dreißig und fünfzig. Aber ist ein Hexenschuss gefährlich? Was passiert dabei genau und was hilft? [ mehr - rueckenschmerzen | zum Video mit Informationen: Hexenschuss - Was tun bei plötzlichem Rückenschmerz? ]

Was genau bei einem Bandscheibenvorfall passiert, wie es dazu überhaupt kommt, was der Unterschied zum Hexenschuss ist und wie Sie einem Bandscheibenvorfall am besten vorbeugen - hier gibt's die Antworten. [mehr - rueckenschmerzen | zum Video mit Informationen: Bandscheibenvorfall - Das passiert dabei in der Wirbelsäule ]