Wissenschaftsnacht 2017 Lange Nacht der Wissenschaften im Studio Franken

Bereits zum achten Mal lädt die "Lange Nacht der Wissenschaften" in Nürnberg, Fürth und Erlangen zu einer Reise durch die Welt der Wissenschaft ein. Heute erwartet Wissenschaftsinteressierte von 18 bis 1 Uhr ein vielfältiges Programm. Mehr als 350 Institutionen präsentieren an über 130 Veranstaltungsorten Aktuelles und Faszinierendes aus der Welt der Wissenschaft, Forschung und Technik. Auch das BR-Studio Franken und die ARD.ZDF medienakademie laden in der Wallensteinstraße zu spannenden Präsentationen, Vorträgen und Mitmach-Aktionen ein.

Von der Song-Idee bis zum fertigen Schlager

Technik im Hörfunkstudio

Wie wird aus einer eingängigen Melodie eine professionelle Musikproduktion? Das können Sie im Hörfunkstudio 1 erleben. Bayern plus, die digitale Schlagerwelle des Bayerischen Rundfunks zeigt, welche technischen Effekte die Qualität einer Aufnahme beeinflussen - vom Hall bis zur nachträglichen Korrektur der Intonation. Ganz Mutige dürfen selbst ans Mikrofon!

Blick hinter die Kulissen im Fernsehstudio

Das Fernsehstudio im Studio Franken

Werfen Sie einen Blick ins TV-Studio von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell": Hier kommen modernste Hochleistungsbeamer und großflächige Projektionswände zum Einsatz. Erleben Sie, welche Möglichkeiten und Vorteile die Beamer-Technik bietet und erfahren Sie, wie Regie und Redaktion diese Mittel nutzen, um Themen für die Zuschauer noch greifbarer zu machen.

Das Nachrichtenzentrum im Studio Franken

Im Nachrichtenzentrum "AktZent"

Im Newsroom bietet sich die Gelegenheit für ein Gespräch mit unseren Reportern, wir zeigen wie Fernsehen, Hörfunk und Online zusammenarbeiten und Inhalte für verschiedene Plattformen aufbereiten. Außerdem: BR-Reporter demonstrieren, wie strittige Inhalte verifiziert werden und was man selbst tun kann, um "Fake News" zu erkennen.

Mobile Übertragungstechnik

Ü-Wagen vor dem Nachrichtenzentrum

Der BR stellt seine aktuellen Hörfunkübertragungsfahrzeuge aus. Mit den Ü-Wagen werden z.B. aufwändige Musikkonzerte an unterschiedlichen Standorten aufgezeichnet oder live übertragen. Mit den kleineren wie Satmobil, SNG und Reporterfahrzeug werden die Ton- und Datensignale von aktuellen Beiträgen direkt via Satellit in das Münchner Funkhaus übertragen und von dort gesendet.

Aktuelle Technik-Trends im Digitalen Wohnzimmer

Digitales Wohnzimmer

Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es heute, Radio zu hören und fernzusehen? Wie empfangen Sie Ihr Programm? Welche Programmbeiträge kann man wie zeit- und ortsabhängig abrufen? Im Digitalen Wohnzimmer geben wir Anregungen.

Streaming und 3D-Viewing in der ARD.ZDF medienakademie

Das Programm in der ARD.ZDF medienakademie dreht sich diesmal um das Thema Streaming und Smart-Produktion. Im Studio ist eine Band zu Aufnahmesessions zu Gast. Wie diese Aufnahmen z.B. über das Bayern 1-Mobil des Bayerischen Rundfunks auf Ihr Smartphone kommen oder wie Audio- und Videosignale per Streaming auf hochauflösende Displays übertragen werden, können Besucher hier erleben. Außerdem steht unter anderem noch 3D-Viewing zum Anfassen auf dem Programm.

Mit einem Ticket durch die Nacht

Karten für die "Lange Nacht der Wissenschaften" sind für 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es an allen Veranstaltungsorten eine Abendkasse - unter anderem auch im Studio Franken-Shop. Das Ticket berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Institutionen, zur Benutzung der Sonderbuslinien sowie der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Netz. Den Bayerischen Rundfunk erreichen Sie mit der Sonderbuslinie "W06 Nürnberg Südwest", Haltstelle Marconistraße oder mit der U3 (Gustav-Adolf-Straße, ca. 700 Meter Fußweg).



Informationen zum gesamten Programm der "Langen Nacht der Wissenschaften" auf der offiziellen Homepage.