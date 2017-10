Prozess um Schüsse auf Polizei Urteil im "Reichsbürger"-Prozess erwartet

Die Anklage wirft dem heute 50 Jahre alten Angeklagten Wolfgang P. vor, geplant und heimtückisch das Feuer auf die SEK-Beamten eröffnet zu haben. Diese wollten im Oktober vergangenen Jahres sein Wohnhaus stürmen, um ihm die Waffen zu entziehen.

Lebenslange Haft gefordert

Wolfgang P. habe bewusst einen "besonders günstigen Moment" abgepasst, um die Polizisten durch die geschlossene Tür zu beschießen, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag und forderte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Außerdem beantragte er die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das würde eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließen.

Verteidigung: Von Überfall ausgegangen

Die Verteidigung dagegen geht davon aus, dass der Angeklagte von einem Überfall ausging und glaubte, sich in einer Notlage zu befinden. Dabei sei er über das Ziel hinausgeschossen, so sein Verteidiger wörtlich. Die Anwälte argumentierten außerdem, der Einsatz in Georgensgmünd habe auf falschen Einschätzungen beruht und nur die Art der Durchführung hätte eine furchtbare Kausalkette mit einem Toten und Verletzten in Gang gesetzt.

Aus Sicht der Verteidigung wäre dies vermeidbar gewesen. Sie plädierte daher auf fahrlässige Tötung. In dem Prozess waren zahlreiche Zeugen und Gutachter gehört und auch der Tatort noch einmal in Augenschein genommen worden.