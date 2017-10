Reichsbürger-Prozess Georgensgmünd Ortstermin im Morgengrauen

Im sogenannten Reichsbürger-Prozess hat sich das Gericht ein Bild vom Tatort in Georgensgmünd gemacht – zu ungewöhnlicher Stunde. Da die Lichtsituation im Haus des Angeklagten zur Tatzeit entscheidend ist, mussten die Beteiligten früh aufstehen.

"Die Kammer möchte sich ein möglich realistisches Bild machen und deshalb sind die Lichtverhältnisse so, wie sie damals gewesen sein sollen", kommentierte Gerichtssprecher Friedrich Weitner den Termin am Tatort, der um 5.30 Uhr begonnen hatte. Neben dem Gericht war auch der Angeklagte Wolfgang P. in Georgensgmünd anwesend.

Hat der Angeklagte die Polizisten erkannt?

Unter anderem geht es dem Gericht darum, wie die Beleuchtung am Tattag, dem 19. Oktober 2016, ausgesehen hat. Auch Polizeibeamte des SEK werden an dem Termin teilnehmen. Sie hatten damals das Wohnhaus gestürmt und dabei auch Taschenlampen benutzt. Grundsätzlich geht es um die Frage, ob der Angeklagte die Polizeibeamten gesehen und auch als solche erkannt haben muss.

Der Ortstermin wird von einem Großaufgebot an Polizisten abgeschirmt.

Bei dem Ortstermin herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Nur das Gericht und die Verfahrensbeteiligten durften das Haus betreten. Eine Vielzahl zusätzlicher Polizeibeamte sicherten das Gelände ab. Bei dem Polizeieinsatz im Oktober 2016 hatte der angeklagte 50-Jährige laut Staatsanwaltschaft auf die SEK-Beamten geschossen. Ein Polizist wurde dabei getötet, zwei weitere verletzt. Ein Urteil in dem Verfahren wird für Ende Oktober erwartet.