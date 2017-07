Die Jagd nach dem Weltrekord

Dieses Jahr sollen beim Challenge Roth am 9. Juli wieder Weltrekorde fallen: Die Schweizerin Daniela Ryf will die Weltbestzeit der Damen (8:18:13 Stunden) unterbieten – und zwar "mit Leidenschaft", sagt sie. Das könnte unter anderem auch wegen der neuen Laufstrecke klappen.

Livestream Wir zeigen den Challenge Roth am 9. Juli hier von 8.30 bis 16.45 Uhr im Livestream.

Bei ihrem Überraschungsstart beim Rother Langdistanztriathlon vergangenes Jahr war die 29 Jahre alte Ryf schon sehr nahe an die Weltrekordzeit der Britin Chrissie Wellington herangelaufen (8:22:04 Stunden). "Die geniale Atmosphäre im letzten Jahr hat mir Flügel verliehen und mir bewusst gemacht, dass der Weltrekord an einem perfekten Tag in Reichweite ist", sagt die amtierende Weltmeisterin. Dieses Jahr soll der Rekord nun fallen.

"Ich werde versuchen, am 9. Juli in Roth – genau wie im letzten Jahr - mit Leidenschaft über die Strecke zu fliegen." Daniela Ryf, Weltklasse-Triathletin

Mit dem Sieg wird das weitere Damenfeld vermutlich nicht viel zu tun haben. Die dreifache Roth-Siegerin Yvonne van Vlerken wird aber sicher alles versuchen, um Ryf das Feld nicht kampflos zu überlassen.

Starkes Männerfeld

Nils Frommhold, Felix Walchshöfer, Timo Bracht und Kathrin Walchshöfer

Mit Timo Bracht und Nils Frommhold kommen zwei Challenge-Sieger mit erneuten Sieg-Ambitionen zurück nach Roth. Für Bracht wäre es der zehnte Sieg auf der Langstrecke. Allerdings wird der 28 Jahre alte Joe Skipper aus England, der 2016 überraschend Zweiter wurde, die beiden Deutschen nicht einfach ziehen lassen. Als starker Konkurrent könnte sich auch Terenzo Bozzone aus Neuseeland erweisen.

Triathlon-Weltmeister Jan "Frodo" Frodeno

Und den Challenge-Verantwortlichen ist ein weiterer Coup gelungen: Der amtierende Weltmeister Jan "Frodo" Frodeno wird zwar nicht in Roth starten – aber er wird das ganze Wochenende vor Ort sein und unter anderem im BR-Livestream als Experte zu sehen sein.

Neue Laufstrecke

Weltrekorde und persönliche Bestzeiten sind vielleicht auch wegen der neuen Laufstrecke möglich. Nach mehr als 30 Jahren haben die Verantwortlichen in Roth die Streckenführung verändert. Die langen Geraden am Kanal entlang fallen weg. Aus mehreren Gründen, sagt Challenge-Chef Felix Walchshöfer. "Wir hatten unheimlich Probleme, die langen Kanalgeraden abzusperren. Es war also ein Sicherheitsaspekt", sagt Walchshöfer. Außerdem hätten sich die Athleten mehr Stimmung entlang der Laufstrecke gewünscht. Die neue Strecke führt in einem Wendepunkt-Kurs, der zwei Mal absolviert wird, zur Lände, in die Rother Innenstadt und in die Gemeinde Büchenbach. Auf einer Distanz von nur 10,2 Kilometern kommen die Läufer an jedem Punkt der Strecke insgesamt vier Mal vorbei.

Die BR-Franken-Staffel - "Drei Engel für Charly"

Beim Challenge Roth am 9. Juli geht auch wieder eine BR-Franken-Staffel an den Start. Jennifer, Franziska und Lisa sind unsere "Drei Engel für Charly". Unser Moderator Charly Hilpert begleitet die drei Athletinnen beim Training und am großen Wettkampftag zusammen mit dem Challenge-Team des Studio Franken.