Brauchtumsumzug Große Sause in Spalt

Am Wochenende treffen sich in der mittelfränkischen Hopfenstadt Spalt Faschingsgesellschaften und Brauchtumsgruppen aus ganz Süddeutschland. Den Auftakt macht heute die Einweihung des "Narrenbaums".

Am Samstagnachmittag um 15.00 Uhr laufen zahlreiche Maskengruppen in einem Sternmarsch zum Narrendorf. Mit dabei sind traditionelle Masken-Gruppen aus alten regionalen Bräuchen, wie die "Hilpoltsteiner Flecklasmänner" oder die "Spalter Fleckli", bekannt aus der Kultsendung "Fastnacht in Franken". Aber auch jüngere Brauchtumsgruppen pilgern am Wochenende nach Spalt: "Die Faschingswächter" aus Thalmässing in ihren Wolfskostümen und die "Mönchswaldfuchse" aus Mitteleschenbach.

2.500 Teilnehmer beim großen Umzug

Am Sonntag um 13.30 Uhr beginnt der große Brauchtumsumzug mit rund 80 Gruppen und etwa 2.500 Mitwirkenden. Die Teilnehmer kommen aus ganz Süddeutschland. Für Stimmung sorgen unter anderem Guggenmusiken aus Baden-Württemberg und Franken. Die Stadtkapelle aus Spalt und die lauten Kuhschellen der "Widdersdorfer Wolferer" umrahmen das wilde Treiben kostümierter Hexen, Geister und Burgteufel.

Sendungstipp

Das BR Fernsehen zeichnet den Umzug am Sonntag auf und sendet ihn am Sonntag (28.01.18) um 12.0 Uhr mit zahlreichen Hintergrundberichten zum traditionellen Brauchtum eine Woche später. Moderiert wird die Sendung von Komödiant Volker Heißmann von der Comödie Fürth und BR-Reporter Rüdiger Baumann.

Nach dem Brauchtumsumzug finden Sie hier dann die Bilder der Gruppen, die an dem Umzug teilgenommen haben.