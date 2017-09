Unterwegs auf dem Europäischen Wasserscheideweg

Wandern und die Heimat entdecken mit dem Bayerischen Rundfunk. Gemeinsam mit Ihnen wandern wir auf dem Europäischen Wasserscheideweg durch den Naturpark Frankenhöhe. Hier erfahren Sie alles über die Strecken und Touren im Romantischen Franken.

Bayern plus-Reporter Erich Wartusch ist mit dabei und meldet sich von Dienstag bis Freitag täglich mit Eindrücken von der Tour. Immer am frühen Nachmittag berichtet er auf Bayern plus.





Freuen Sie sich darauf, Ihre heimat ganz neu zu entdecken - mit Bayern plus.

Anreise Falls Sie mit dem Auto anreisen, empfehlen wir, am Kapellenberg in Burgbernheim zu parken (Am Sportplatz) – dort endet der Wandertag. Der Weg zu den Parkplätzen ist gekennzeichnet. Der Fußweg zum Bahnhof Burgbernheim-Wildbad ist ausgeschildert. Planen Sie dafür rund 15 bis 20 Minuten ein. Von dort fährt um 8.27 Uhr ein Zug nach Oberdachstetten.