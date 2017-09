Die zweite Extra-Tour startet am Rothenburger Wildbad. Wir wandern an Mühlen vorbei bis zur Schandtauberquelle. Über einen Höhenweg erreichen wir nach 14 Kilometern wieder Rothenburg und den Weinberg der Familie Thürauf. [ mehr - zum Video mit Informationen: Mittwoch, 6. September 2017 - Durch das Schandtaubertal nach Rothenburg o.d.T. ]

Die dritte Extra-Tour beginnt in Schillingsfürst. Die Höhepunkte sind eine Greifvogel-Vorführung am Falkenhof und das Brunnenhausmuseum mit der historischen Ochsentretanlage am Ziel der 13 Kilometer langen Wanderung. [mehr - zum Video mit Informationen: Donnerstag, 7. September 2017 - Von Schillingsfürst zu Falknerhof und Brunnenhaus ]