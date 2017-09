Wandern Sie mit! BR-Wandertag am 8. September

Am Vormittag starten wir in Oberdachstetten und wandern auf dem Europäischen Wasserscheideweg zum Wildbad nach Burgbernheim. Am Nachmittag geht es weiter zum Barfuß- und Naturerlebnispfad Windelsbach. Von dort führt ein extra für den Wandertag ausgeschilderter Weg zurück nach Burgbernheim – diesmal zum Kapellenberg, der einen traumhaften Blick über die Windsheimer Bucht bis in den Steigerwald bietet.

Die Strecke der Vormittagstour

Der Startschuss für die Vormittagstour fällt um 9.00 Uhr am Bahnhof in Oberdachstetten. Von dort wandern wir auf dem Europäischen Wasserscheideweg zum denkmalgeschützten Wildbad nach Burgbernheim mit seinen vielen Brunnen. Den Markgrafen von Ansbach diente es einst als Kur- und Erholungsort. Aus dieser Zeit stammt auch das Kurhaus.

BR Extra-Tour "Vormittags-Tour"

Das Höhenprofil der Vormittagstour

260 Meter im Anstieg

GPS-Track der Vormittagstour des BR-Wandertags Format: GPX Größe: 49,01 KB Herunterladen

Nachmittagstour

Im Anschluss an die Sendung wandern wir zum Barfuß- und Naturerlebnispfad Windelsbach, direkt am Waldschwimmbad Nordenberg. Dieser beinhaltet 30 Stationen, darunter herausfordernde Fußgymnastikspiele, Balancestationen, eine Schlammstrecke und eine Wassertretstelle. Von dort führt ein extra für den Wandertag ausgeschilderter Weg auf den Kapellenberg von Burgbernheim, der einen traumhaften Blick über die Windsheimer Bucht bis in den Steigerwald bietet.

Im Radio und im BR Fernsehen Bayern plus und das BR Fernsehen begleiten die Wanderer. Nach der Nachmittagsetappe sendet die Frankenschau aktuell von 17.30 bis 18.00 Uhr LIVE vom Kapellenberg.

Die Strecke der Nachmittagtour

BR Extra-Tour "Nachmittags-Tour"

Das Höhenprofil der Nachmittagstour

260 Meter im Anstieg

GPS-Track der Nachmittagstour des BR-Wandertags Format: GPX Größe: 34,78 KB Herunterladen

Musik und Unterhaltung

Für alle, die am Nachmittag nicht mehr die Wanderschuhe schnüren wollen, ist der Weg vom Wildbad zum Kapellenberg nur ein kurzer Spaziergang. Dort finden bereits am Nachmittag die Proben für die Fernsehsendung am Abend statt. Zwischendurch spielt die Stadtkapelle Burgbernheim.

Mit Schlagern lassen wir den Tag ausklingen: Bayern plus holt die "Stimmen der Berge" nach Burgbernheim. Die fünf Solisten begleiten den Sonnenuntergang mit bekannten Melodien.

Diese Musiker treten in Burgbernheim auf