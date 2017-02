Skicross-Weltcup Chapuis gewinnt Abbruchrennen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Doppelsieg für Jean-Frederic Chapuis beim Skicross-Weltcup am Feldberg. Der Franzose feierte nach seinem Erfolg am Samstag auch am Sonntag einen Erfolg, wobei das Rennen abgebrochen wurde. Das Damenrennen wurde ganz abgesagt.