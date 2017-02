Rodel-Weltcup in Oberhof Geburtstags-Sieg für Geisenberger

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Große Freude in Oberhof bei Natalie Geisenberger, die bei der WM in Innsbruck/Igls vor einer Woche enttäuscht hatte: An ihrem 29. Geburtstag setzte sie sich mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung vor ihrer Rivalin Tatjana Hüfner durch.