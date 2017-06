Sprache und Literatur Missverständnisse - Warten Sie mal ... Sie wünschen bitte

Eine völlig vergeigte Wegauskunft

Eine alte Dame sitzt auf einer Parkbank und sortiert ihre Einkäufe. Eine junge Touristin kommt auf sie zu und erkundigt sich nach dem Weg. Sie will zum Leopoldsplatz. Die alte Dame überlegt ein wenig und kündigt dann eine "ganz einfache" Wegbeschreibung an. Ihre umständliche, unsichere Erklärung ist mit vielen Widersprüchen und Nebensächlichkeiten überfrachtet. Sie schafft daher eher Verwirrung als Klarheit. Am Schluss stellt sich sogar heraus, dass die alte Dame die Frage falsch verstanden und den Weg zu einem anderen Platz gewiesen hat. Das Verwirrspiel beginnt von Neuem.

Ein gründlich verpatztes Einkaufsgespräch

Eine Verkäuferin telefoniert gerade mit einem falsch verbundenen Anrufer, als eine ältere Kundin das Geschäft betritt. Die Verkäuferin bittet die soeben eingetretene Kundin um etwas Geduld und telefoniert weiter. Nachdem sie aufgelegt hat, erkundigt sie sich nach den Wünschen der alten Dame. Die Kundin interpretiert dies allerdings nicht als Frage nach ihren Kaufabsichten, sondern glaubt, sie habe einen Wunsch frei und bekäme etwas geschenkt.

Aufgrund der Mehrdeutigkeit des Wortes "wünschen" nimmt das Missverständnis seinen Lauf. Die Verkäuferin präsentiert eine Reihe unterschiedlichster Produkte und immer mehr "Gewünschtes" stapelt sich auf der Ladentheke Die alte Dame ist schier überwältigt von so viel vermeintlicher Großzügigkeit. Als die Verkäuferin schließlich beginnt, die Rechnung zu schreiben, reagiert die alte Dame erbost. Sie fühlt sich getäuscht. Dass sie für die angebliche "Wunschware" nun doch bezahlen soll, erscheint ihr unredlich. Wütend verlässt sie das Geschäft. Die Verkäuferin bleibt völlig ratlos zurück. Sie begreift nicht, welches Missverständnis hier Verwirrung gestiftet hat.

Ein rundum entgleistes Streitgespräch

Frau Altmann, eine junge Mutter, kommt mit mehreren, offensichtlich schweren Einkaufstaschen nach Hause. Sie stellt die Last vor ihrer Wohnungstür ab und sucht nach dem Schlüssel. In diesem Moment wird sie von Frau Schleier, ihrer älteren Nachbarin oder Vermieterin, angesprochen. Die alte Dame hat die junge Frau abgepasst und fällt sofort mit Vorwürfen über sie her: Sie beschwert sich über Christoph, den Sohn der jungen Frau, weil er ständig auf dem Rasen Fußball spielt und dadurch ihre Tomatenstöcke gefährdet. Frau Altmann wiegelt ab, weil sie die Befürchtungen der alten Dame für hypothetisch hält und bislang auch kein Unglück geschehen ist. Frau Schleier lässt nicht locker. Sie kann sich nicht beruhigen und wird sowohl verbal als auch körperlich zudringlich. Der sinnlose Streit eskaliert, als Frau Schleier meint, Christoph gefährde ihre Tomatenstöcke nur deshalb, weil er ohne Vater aufwächst und die Mutter mit der Erziehung überfordert sei. Nun geraten sich die beiden Frauen erst recht in die Haare.

Verloren im Unterholz der Sprache

Drei kurze Spielszenen zeigen verschiedene Formen alltäglicher Missverständnisse beim Einholen einer Auskunft, beim Verkaufsgespräch und im Streitgespräch. Die - aus jeweils unterschiedlichen Gründen – völlig verfehlten Kommunikationsversuche zeigen, welche persönlichen Voraussetzungen, sprachlichen Mehrdeutigkeiten oder Unklarheiten eine gelungene Verständigung vereiteln.