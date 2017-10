Frauen der Renaissance (3) Die Landesherrin – Fräulein Maria von Jever

Der Film verbindet wichtige landeskundliche und geschichtliche Informationen über Ostfriesland mit der Lebensgeschichte einer friesischen Häuptlingstochter, deren Wirken tief greifende Spuren im Jeverland hinterließ und die den Prozess der Territorialisierung dieser Region vollendete.

Eine Spielszene zeigt "Maria" am Deich reitend. Es folgt eine Beschreibung der Lebensverhältnisse in Friesland in der Epoche der langsam zu Ende gehenden so genannten Friesischen Freiheit. Anhand eines alten Bauernhauses und seiner imposanten Feuerstelle wird erklärt, dass eine Herdstelle gleichbedeutend war mit der Freiheit seiner Besitzer. Zu jeder Feuerstelle gehörte eine Wählerstimme, sie vertrat den Bauern und seine Frau, die Kinder und das Gesinde.

Die landwirtschaftlichen Verhältnisse Ostfrieslands waren schon im Mittelalter sehr günstig. Das äußerst fruchtbare Marschland hat seit dem 11. Jahrhundert die Menschen an die flache Küste gelockt. Schon im 16. Jahrhundert war ein Großteil des relativ leicht erwirtschafteten Getreides für den Export in die Niederlande bestimmt. Windmühlen waren mithin ein wichtiges Produktionsmittel der Zeit, das neben dem Deichbau die gemeinschaftliche Arbeit der Bauern förderte und eine frühstaatliche Aktivität ihrer "Häuptlinge" verlangte.

Das Renaissanceschloss von Jever ist der nächste Schauplatz. Nach dem frühen Tod der Eltern und ihres Bruders sah sich Maria plötzlich als Haupterbin einer der kleineren friesischen Häuptlingsherrschaften, die sich seit Beginn des 16. Jahrhunderts zunehmend als erblich verstehen. Die mächtigeren Emdener Häuptlinge, schon mit dem Grafentitel versehen, wollten das Jeverland durch Heirat an ihre Herrschaft im Westen (das eigentliche Ostfriesland) binden. Keiner der Emdener Häuptlingssöhne war aber dazu bereit - für Maria eine unverzeihliche Beleidigung. Die Emdener wollten das Jeverland besetzen, es kam aber nicht dazu, weil Maria Unterstützung suchte und fand um selbst das kleine Territorium regieren zu können.

Das Leben an der flachen ostfriesischen Küste erforderte besondere Vorkehrungen gegen Überschwemmungen. Häuser und Kirche wurden auf künstliche Hügel gebaut und das Land durch Deiche gegen die Fluten der See geschützt. In Marias beispielhafter Regierungszeit kam der Deichbau wieder voran, es wurde Neuland gewonnen, das Maria aber gegen die bisherige Tradition im Gewahrsam ihrer Herrschaft behielt und nur verpachtete oder selbst bewirtschaften ließ. Einer der von Maria begründeten landwirtschaftlichen "Staatsbetriebe", ein so genanntes Vorwerk, besteht zu Teilen heute noch. Hier sehen wir die Reiterin Maria als besorgte Landesherrin, die ihrer Politik eine neue Richtung gibt, weg von der friesischen Freiheit der Bauern, hin zu einer territorialen fürstlichen Herrschaft. Steuern, eine geregelte Verwaltung und eine von den Dörfern auf die Zentralgewalt übertragene Strafgerichtsbarkeit sind die wichtigsten Merkmale dieser neuen Herrschaft.

Ihre neu gewonnene Macht drückte Maria auch durch die Kunstwerke aus, die sie in Auftrag gab. Als Beispiele werden die kostbare Innenausstattung von Schloss Jever und besonders die Kassettendecke im Schlosssaal gezeigt. Marias Statue in der Innenstadt von Jever und das Portal des Jeverschen Gymnasiums, dessen Gründung Maria veranlasste, beschließen den Film.

Maria verfügte in ihrem Testament, dass das Jeverland an die Grafen von Oldenburg übergehen solle, keinesfalls aber an die verräterischen Emdener Grafen. Als sie mit 75 Jahren starb, hielt man ihren Tod tagelang geheim, bis Oldenburger Truppen das Jeverland in Besitz genommen hatten.