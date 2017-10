Die Magie der Farben: Geheimnis des Himmels. Wertvoller als Gold - Blau

Und so war es den Mensch auch seit je ein großes Anliegen, intensive Blautöne künstlich herzustellen, zum Färben von Textilien, Keramik, Mosaiken, Glas - und vor allem auch in Kunst und Malerei. Beispiele zeigen, welche künstlerischen Spuren pflanzliche oder mineralische Pigmente wie Färberwaid, Indigo, Kobalt oder Azurit in der Geschichte hinterlassen haben - bis hin zur Faszination des sagenhaften Ultramarins, das - als feinstes Pulver aus Lapislazuli gewonnen - bis heute noch teurer ist als Gold.