Klassiker der Weltliteratur Keine Schublade für Ödön von Horváth

Horváth, 1901 als Sohn eines Beamten des ungarischen Außenministeriums geboren, wuchs in verschiedenen Städten auf, da der Beruf des Vaters die Familie häufig zwang, umzuziehen. Er stammt aus adeligem, wohlhabendem Hause, seine Muttersprache war Ungarisch - erst mit 14 Jahren wurde Deutsch zu seiner Hauptsprache - und als er sich 1921 in München an der Ludwig-Maximilians-Universität für die Fächer Psychologie, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte einschrieb, war klar, dass er keinen Brotberuf anstreben musste.

Für die Berliner ein bayerischer Komödienstadel

Seine Stücke spielen in der Lebenswelt der kleinen Leute. So auch die "Italienische Nacht", deren Handlung in Horváths damaliger Gegenwart, also 1930, im oberbayerischen Murnau einsetzt. Die Republikaner wollen beim Wirt Josef Lehninger einen folkloristischen Abend, eine "italienische Nacht" veranstalten. Den Linken gefällt das nicht, allen voran Martin, der sich für den Anführer hält und den Klassenkampf will. Um herauszubekommen, was die Republikaner genau vorhaben, schickt er seine Freundin Anna zu einem der Faschisten, damit sie ihn aushorche. Doch der geht ihr nur an die Wäsche, ohne etwas zu verraten. Währenddessen streichen Martin und einige Kumpane ein republikanisches Denkmal rot an, woraufhin die Faschisten sich zusammenrotten, um den Linken eine Abreibung zu verpassen. Die "italienische Nacht" gerät zum Desaster.

Aufs Maul geschaut

Das Stück wurde in Berlin uraufgeführt und vom Publikum begeistert aufgenommen. Politisch aber ließ sich diese Inszenierung keiner Seite zuordnen. Die Berliner fanden das Stück in erster Linie ulkig und unterhaltsam, die Dialoge lustig-verlottert. Dabei war es Horváth wichtig, zu zeigen, dass es einem Identitätsverlust gleichkommt, wenn die Leute ihre Mundart gegen ein ihnen fremdes Idiom einzutauschen versuchen - und dabei eben kläglich scheitern. Er wollte, dass bei der Aufführung darauf geachtet werde, die Schauspieler so sprechen zu lassen, als kämen sie aus einem Dialekt, versuchten aber Hochdeutsch zu reden. Ein Beispiel verdeutlicht das, in dem Adele, die unterwürfige Frau des Stadtrats, sich wie eine Löwin für ihren Mann einsetzt, der von einem Major angegangen wird:

"ADELE Halten Sie Ihr Maul! Und ziehen Sie sich mal das Zeug da aus, der Krieg ist doch endlich vorbei, Sie Hanswurscht! Verzichtens lieber auf Ihre Pension zugunsten der Kriegskrüppel und arbeitens mal was Anständiges, anstatt arme Menschen in ihren Gartenunterhaltungen zu stören, Sie ganz gewöhnlicher Schweinehund." (Ödön von Horváth: Italienische Nacht)

Horváths Stücke wurden von allen bejubelt, außer von den Nazis. Die verbannten schließlich seine Werke vom Theater und ließen den Schriftsteller steckbrieflich suchen. Für Horváth begann wieder eine Zeit des Unterwegsseins, von Wien nach Budapest, dann nach Teplitz, weiter nach Prag, von dort nach Mailand, anschließend nach Zürich, nach Brüssel und dann nach Amsterdam. Im Mai 1938 war er in Paris. Am 1. Juni wurde er nach einem heftigen Gewitter von dem Ast einer Platane erschlagen.