Politik für alle Einigkeit und Recht und Freiheit

"Einigkeit und Recht und Freiheit" - was bedeutet das eigentlich? Der Schmidt Max versucht darauf eine Antwort zu finden. In 10 Folgen erkundet er die wichtigsten Stationen der deutschen Politik und bringt Licht ins Dunkel unseres politischen Systems. Denn hätten Sie gewusst, was eine repräsentative Demokratie ist oder was genau Föderalismus bedeutet? Keine Sorge, hier erfahren Sie es.

In jeder Folge greift der Schmidt Max ein neues Thema auf und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. Wenn Sie Lust haben, versuchen Sie sich doch im Anschluss an jede Folge an dem zugehörigen Quiz. So wissen Sie gleich, ob Sie gut aufgepasst haben.

Das Herz der deutschen Politik schlägt im Regierungsviertel von Berlin. Deshalb ist der Schmidt Max auch hauptsächlich dort unterwegs: im Bundestag, im Bundesrat, im Schloss Bellevue, am Brandenburger Tor...

Auf der Karte können Sie sehen, wo die einzelnen Gebäude des Regierungsviertels liegen.