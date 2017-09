Wohnungssuche Hilfe, ich suche ein Zimmer!

So wohnen Studenten in Bayern

Wer bald in einer deutschen Großstadt studieren will, sollte sich auf Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche einstellen.

In fünf von sieben deutschen Großstädten hat sich die Wohnsituation für Studierende zum Wintersemester 2014/2015 weiter verschärft, besonders in Berlin und Stuttgart. Das geht aus einem bundesweiten Ranking eines Berliner Immobilienentwicklers hervor. In der Analyse wurden 81 deutsche Hochschulstandorte mit mehr als 5.000 Studierenden untersucht, zu den beobachteten Faktoren gehören etwa die Mietpreise, der Leerstand oder die Zahl ausländischer Studierender in der jeweiligen Stadt.

Unwirtliches München

Im kritischen Bereich verortet die Studie 32 Städte. Hier würden Angebot und Nachfrage bezüglich kleiner Apartments so spürbar auseinanderdriften, dass auch in Zukunft ein deutlicher Mangel herrscht. München führt das Ranking wie im Vorjahr an. Es folgen Hamburg und Frankfurt am Main, Köln, Berlin und Stuttgart. Neu zu dieser kritischen Gruppe hinzugekommen sind Nürnberg, Gießen, Würzburg und Ravensburg.

WGs werden immer attraktiver

Ein WG-Zimmer ist folglich der neue 6er im Lotto. Es ist bezahlbar, man hat W-Lan und Haushaltsgeräte inklusive. Das Problem ist nur: Man muss das WG-Casting erst einmal gewinnen. Vor allem zu Semesterbeginn kommt auf ein WG-Zimmer ziemlich viele Bewerber. Wie klappt es mit dem WG-Casting? Welche Bewohner sind am beliebtesten? Der Autor und Kabarettist Dr. Markus Henrik beschäftigt sich mit diesen Fragen in seinem "WG-Lexikon". Fürs Campus Magazin hat er uns ein paar Fragen beantwortet, gibt Tipps und verrät Geheimnisse, wie man das WG-Leben optimal gestaltet und überlebt:

Wie besteht man das WG-Casting?

Welche WG-Bewohner sind am Beliebtesten?

Welche Eigenschaften sollte ein WG Bewohner mitbringen?

Was macht man mit schwierigen Mitbewohnern?

Welche Rolle spielen WGs in der Politik?

Was sind Deine WG-Erfahrungen?