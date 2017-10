Campus Cinema "Nabilah" von Paul Meschuh

Campus Cinema in den Semesterferien ab 3. August bis 12. Oktober, jeden Donnerstag, 19.00 Uhr in ARD-alpha

Eine besondere Bühne für studentische Medien-Produktionen: Einblicke in Themen- und Bildideen von Filmstudenten, die faszinieren und berühren

Anstelle des gewohnten Campus Magazins erwartet die Zuschauer in den Semesterferien (Sommer und Winter) in der Reihe "Campus Cinema" jede Woche Donnerstag, 19 Uhr, in ARD-alpha eine halbe Stunde mit Kurzfilmen aller Genres, geschaffen von Film-Studierenden aus ganz Deutschland. Dazu arbeitet die Campus Magazin-Redaktion mit Filmhochschulen und Medienstudiengängen im deutschsprachigen Raum zusammen – diesmal aus Anlass des 50. Geburtstags der Hochschule für Fernsehen und Film München mit einem Schwerpunkt auf Dokumentationen und Spielfilme von HFF-Studierenden.

Campus Cinema hat - alternierend mit dem Campus Magazin als Semesterprogramm - Alleinstellungsmerkmale: es ist die einzige multimediale Plattform für studentische Medienproduktionen in Deutschland und spricht eine neue, junge und medien-affine Zuschauerschaft an. Campus Cinema ist somit ein in Deutschland einmaliges Angebot für jüngere Zuschauer, die sich für Filme und Medienproduktionen interessieren. Die Idee: Filme aus der jungen Zielgruppe für die jungen Zielgruppe multimedial zu präsentieren. Filmstudenten setzten sich während ihrer Ausbildung mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander. Campus Cinema bietet ihnen nicht nur in der Sendung, sondern auch auf einer Online-Plattform beste Möglichkeiten, ihrer filmisch-kreative Arbeit zu präsentieren.

Das Format schafft so in ARD-alpha eine einmalige Bühne für studentische Film- und Medienproduktionen: eine halbe Stunde mit kreativen Kurzfilmen aus allen Genres - Animation, Spielfilm, Dokumentation, Reportage - geschaffen von Film-Studierenden. Begleitende Interviews geben Einblicke in die Medienausbildung an den Filmhochschulen und in die Themenfindung, das Konzept, die Dramaturgie sowie die Drehbedingungen der Studienarbeits-Filme. Die Kernfrage dabei: Wie entstehen Studenten-Kurzfilme unterschiedlicher Genres an den Hochschulen und wie setzen Studenten ihre thematischen und filmischen Ideen um? Kriterien für das Filmemachen und die filmische Ästhetik - das lernen die Zuschauer hier ganz nebenbei. Dazu arbeitet die Campus Magazin-Redaktion mit Filmhochschulen und Medienstudiengängen in ganz Deutschland zusammen.

Kooperation mit der Hochschule für Fernsehen und Film München

Ausstrahlung: 12. Oktober 2017, 19 Uhr

Nabilah

Regie: Paul Meschuh

Nach einer wahren Begebenheit: Die junge Afghanin Nabilah wird durch einen Unfall schwer verletzt. Während ihr jüngerer Bruder Hassan Hilfe holt, wird die Frau von deutschen Soldaten geborgen und zur ärztlichen Versorgung mitgenommen. Sebastian Kraus ist Bundeswehroffizier und im Norden Afghanistans stationiert, er sieht seine soldatischen Pflichten nach der Rettung noch nicht als erfüllt an und macht sich auch auf die Suche nach Nabilahs Bruder. Als er der einheimischen Frau hilft, besiegelt er damit ihr Schicksal, ohne es zu wissen: Die muslimische Dorfgemeinde und der Vater der Frau sehen in dem Kontakt zum fremden Mann eine Entehrung der gesamten Familie. Als Kraus die junge Frau in das Dorf zurückbringt, erkennt er viel zu spät die Gefahr, in die er sie gebracht hat. Der Film entstand in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk.

Spielfilm 2014, Länge: 23 min

Preise:

45th Annual USA Film Festival, Dallas: Student Award

Landshuter Kurzfilmfestival 2015: Sprungbrett Jurypreis

Starter-Filmpreis 2015

Noch bis Mitte Oktober setzen wir in der Zeit der Semesterferien die Reihe „CAMPUS CINEMA“ wöchentlich mit Neuproduktionen in Kooperation mit Filmhochschulen und Medienstudiengängen in Deutschland fort.

Mehr Informationen zu CAMPUS CINEMA: Unsere Online-Plattform vereint Video, Audio und Online-Content zu einem umfangreichen Angebot an Infos, Hintergrund und Links zu allen Filmen:

www.ard-alpha.de/campuscinema

Interaktion und direkten Austausch bieten unsere Social Media-Plattformen und unser Campus Magazin YouTube-Channel "Über Uni":

facebook.com/campus.ard

twitter.com/campus_magazin

br.de/ueber-uni

Redaktion: Jeanne Rubner und Corinna Benning