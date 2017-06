Dr. Helge Fabritius: „Krebspanzer: Ein tierisch guter Werkstoff“

Dr. Helge-Otto Fabritius leitet die Arbeitsgruppe „Biologische Verbundwerkstoffe“ in der Abteilung Mikrostrukturphysik und Legierungsdesign am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Mit ihrem interdisziplinären Team von Wissenschaftlern operiert die Gruppe an der Schnittstelle von Biologie, Physik und Materialwissenschaften.

Das wissenschaftliche Hauptinteresse von Helge-Otto Fabritius gilt den Zusammenhängen von Struktur, Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften von biologischen Materialien und deren evolutionärer Optimierung für spezifische Funktionen, die das Überleben von Organismen gewährleisten. Basierend auf diesbezüglicher Grundlagenforschung entwickelt er wissensbasierte Konzepte für neue, bio-inspirierte und biomimetische Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften.

Helge-Otto Fabritius kooperiert mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen und ist seit 2016 Gastdozent am Kompetenzentrum für nachwachsende Rohstoffe der Technischen Universität München am Standort Straubing.