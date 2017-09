Außenministerin der Republik Ruanda Louise Mushikiwabo

Louise Mushikiwabo lebte über 20 Jahre in den USA und arbeitete als Dolmetscherin. Ihr 2006 erschienenes Buch "Rwanda Means the Universe: A Native's Memoir of Blood and Bloodlines" erzählt die Geschichte Ruandas. Seit 2009 ist Louise Mushikiwabo Außenministerin der Republik Ruanda.