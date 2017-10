Universität der Künste Berlin: Die größte Kunsthochschule Europas

Universität der Künste Berlin (UdK) 1975 gegründet als Hochschule der Künste (HdK), seit 2001 Universität der Künste (UdK). Die UdK Berlin geht auf die 1696 von Friederich III. gestiftete „Kurfürstliche Academie der Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst“ zurück.

rund 3500 Studierende

Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin, Hauptgebäude: Hardenbergstraße 33, 10623 Berlin <!-- --> Universität der Künste Berlin [udk-berlin.de]

Profil

Mit rund 3500 Studierenden ist die UdK, die Universität der Künste Berlin, die größte Kunsthochschule Deutschlands und Europas. Über 70Studiengänge in den Fakultäten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und Darstellende Kunst decken die ganze Bandbreite des künstlerischen Spektrums und der sie begleitenden Wissenschaften ab. Seit 2001 genießt die UdK Berlin als eine von ganz wenigen Kunsthochschulen in Deutschland Universitätsstatus. So schließen die Studierenden hier mit einem akademischen Abschluss ab bis hin zur Promotion und Habilitation. Auch Kunst- und Musiklehrer werden an der UdK ausgebildet.

Die Universität der Künste ist auf 17 Häuser im Westen Berlins verteilt. Sie hat einen eigenen Konzertsaal und ein Orchester und kann, weil sie etwa allein im Bereich Darstellende Kunst so viele Studiengänge anbietet, ganze Theaterproduktionen eigenhändig stemmen. Wegen ihrer Größe und Vielfalt an künstlerischen Fächern bietet die UdK ihren Studierenden auch immer wieder Gelegenheit, über den Tellerrand des eigenen Fachs hinzuschauen und mit Kommilitonen aus anderen Bereichen zusammenzuarbeiten.

