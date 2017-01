Gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung Diskriminierung mittels Algorithmen?

Diese statistischen Verfahren sind zwar mathematisch nachprüfbar, aber Angehörige traditionell diskriminierter Gruppen erhalten als Folge oft schlechte Kopfnoten, nur aufgrund ihrer Herkunft oder sozialen Schicht. Allein die statistische, auf Referenzgruppen bezogene Betrachtung führt also zu einer neuen Form der „objektivierten“ Diskriminierung. In seinem Vortrag geht Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, bei einer Veranstaltung des Munich Center for Internet Research der Frage nach, wie Gesellschaft und Politik mit diesem neuen Phänomen umgehen können.

Gliederung Klassische Diskriminierung

Diskriminierungsverbote sind Ausdruck einer gesellschaftlichen politischen Wertung

Big Data ermöglicht eine Individualisierung

Scheinobjektivität mittels Algorithmen

Welche Entscheidungen sind gesellschaftlich vertretbar?