500 Jahre Reformation alpha-Forum: Bruno Preisendörfer Publizist, „Reise in die Lutherzeit“



ARD-alpha

2016

Moderation: Michael Appel

Dr. Bruno Preisendörfer gelang mit "Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit" (2015) ein Spiegel-Bestseller. Sein jüngstes Buch "Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit" illustriert das Leben Martin Luthers und seiner Zeitgenossen. "Es ist ganz wichtig, dass man die Nahverhältnisse kennenlernt, wenn man eine Zeit wirklich verstehen will, und dass man diesen Leuten damals quasi auf die Pelle rückt, wenn man sie verstehen will. Das heißt nicht, dass man die strukturellen Grundbedingungen ausblenden soll und man muss beides auch gar nicht gegeneinander ausspielen, denn davon halte ich nichts. Aber es geht eben doch auch darum, den Leuten aufs Maul zu schauen, wie Luther sagt. In diesem Buch werden ja auch viele Zitate gebracht, also Zeitzeugenstimmen, wie man sagen könnte. Aber ich will diesen Menschen nicht nur aufs Maul schauen, sondern auch auf den Bauch und auch eine Etage weiter unten schauen, wie es z. B. in der Liebe und in der Sexualität zuging, wie es beim Essen und Trinken zuging, wie es im alltäglichen 'Nahkampf' zuging, denn die Menschen in der damaligen Zeit haben ja ganz stark miteinander ringen müssen, um ihre Interessen zu vertreten, d. h. man kann sagen, dass das eine sehr gewalttätige Zeit gewesen ist. All das vermittelt dann ein anderes Bild, als wenn ich sozusagen rein auf der Ebene der feineren Literatur bleiben würde – wobei die Literatur damals auch eher gröberen Naturells gewesen ist. Mir war es wichtig, das Leben in der damaligen Zeit zu schildern, es nicht abstrakt zu schildern, sondern wirklich davon zu erzählen." Bruno Preisendörfer

Redaktion: Werner Reuß