Planet Wissen "Cubra Libre?" - Eine Insel im Aufbruch

ARD-alpha

2017

Moderation: Andrea Grießmann

In Kuba stehen die Zeichen auf Aufbruch. Die Marktwirtschaft hält Einzug in das karibische Inselreich. Doch wie weit ist der Weg zu einem freien Kuba? Nach über einem halben Jahrhundert Kommunismus verändert sich das Leben der Kubaner. Ein Leben, das zwischen staatlicher Zensur, Bevormundung und Planwirtschaft auf der einen Seite und sozialen Errungenschaften wie Bildung, medizinischer Versorgung und nahezu kostenlosen Grundnahrungsmitteln für alle auf der anderen Seite steht. Der Fotograf Tobias Hauser und die Journalistin und Projektmanagerin Daniela Spannagel verfolgen die Entwicklungen auf Kuba seit langer Zeit und geben einen Einblick in den Stand der Reformen und das kubanische Lebensgefühl in der ausklingenden Castro-Ära.

Redaktion: Armin Olbrich