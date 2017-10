Dein Gehirn Erinnere Dich!

Während Christian die verschiedenen Herausforderungen seines Tages meistert, ist sein Gedächtnis permanent aktiv: Nicht nur beim bewussten Erinnern, sondern auch beim Basketball spielen oder bei einer Kissenschlacht mit Felicitas und Mike.



Der Film erklärt, welche Informationen das Gehirn wie lange speichert, welche Arten von Gedächtnis es gibt und welche wichtigen Aufgaben das Gedächtnis neben dem reinen Erinnern sonst noch hat. Dabei zeigt er, welche Instanzen im Gehirn bestimmen, was lange erinnert wird und was schnell wieder in Vergessenheit gerät und durch welche Prozesse das geregelt wird. Der Zuschauer erfährt außerdem, warum es ohne Schlaf kein Gedächtnis gibt und warum das Gehirn Erinnerungen auch gerne mal verfälscht.

