Checker Extra: Warum wählen so wichtig ist



ARD-alpha

2017

Checker Tobi Extra – Warum wählen wichtig ist

u.a. mit Willi Weitzel, Jess und Anna



Am 24. September wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Deshalb klärt Tobi Krell in einer extra-langen Checker-Folge: Warum wählen wichtig ist – und nichtwählen doof!

Darum geht es: Was sind Volksvertreter, Parlament und Parteien – und warum sind Wahlen in einer Demokratie so wichtig?

Und weil das eine ziemlich komplizierte Sache ist, veranstaltet Tobi eine eigene Checker-Wahl. Dafür hat der Checker drei prominente Reporter-Kollegen eingeladen: Willi von „Willi wills Wissen“, Jess von „KI.KA Live“ und Anna von „Anna und die wilden Tiere“. Jeder ist Chef einer Partei, – und alle haben eine wichtige Forderung zum Thema Ferien. Tobi moderiert eine Wahlkampfdebatte der drei vor rund 80 Grundschülern, und danach wird abgestimmt – mit Stimmzettel und Wahllokal. Welche Partei sich wohl durchsetzt?

Echte Parteien haben natürlich noch viel mehr Forderungen. Mit dem Politikexperten Stefan Marschall checkt Tobi, warum wir Parteien überhaupt brauchen, und sorgt in einer coolen Fabrikhalle für Durchblick im Parteien-Dschungel.

Tobi besucht einen Bundestagskandidaten in seinem Heimatwahlkreis in Rheinhessen und klärt, wie Wahlkampf funktioniert, und mit welchen Mitteln Politiker arbeiten. Weiter geht es nach Berlin, in den Reichstag. Dort werden alle wichtigen politischen Entscheidungen getroffen. Und wen trifft er da? Die Bundeskanzlerin! Ob Tobi es schafft, ihr ein paar Fragen zu stellen?

Vor dem Reichstag baut Tobi seine Checkerbude auf. Das Gebäude hat eine lange und wechselhafte Vergangenheit: Denn Wahlen haben auch ein sehr dunkles Kapitel deutscher Geschichte eingeleitet, und die Nationalsozialisten an die Macht gebracht. Auch in der ehemaligen DDR gab es „Wahlen“, aber das Ergebnis stand immer schon vorher fest. Mit der bekannten Fernsehjournalistin Anja Reschke bespricht Tobi, was man tun kann, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Und warum verschiedene Meinungen in einer Demokratie so wichtig sind…

Redaktion: Birgitta Kaßeckert