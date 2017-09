Campus Cinema gewählt – geschockt – gespalten | Die USA und Trump

in Kooperation mit der Hochschule Hannover, Masterstudiengang Fernsehjournalismus

Über 100 Tage nach seinem Amtsantritt gehen die Meinungen in den Vereinigten Staaten weiterhin stark auseinander. Um herauszufinden, was die Amerikaner über ihren Präsidenten nach mehr als drei Monaten Regierungszeit denken, sind fünfzehn Fernsehjournalismus-Studierende der Hochschule Hannover in die USA gereist. Sie wollten vor allem wissen, wie sich das Leben der Bürger durch den neuen Machthaber verändert hat und wie sie jetzt über Donald Trump denken. Nachgefragt haben die jungen Filmemacher sowohl bei Trump-Befürwortern als auch bei Gegnern des Präsidenten in zwei Bundesstaaten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: das liberale New York und die Republikaner-Hochburg Oklahoma. Vom Supporter mit der knallroten „Make America Great Again“-Cap bis hin zu überzeugten Trump-Verachtern präsentiert der Film verschiedenste Meinungen und Charaktere.

Die Dokumentation von 15 Studierenden des Masterstudiengangs Fernsehjournalismus der Hochschule Hannover zeichnet ein spannendes Bild der Vereinigten Staaten 100 Tage nach dem Amtsantritt des polarisierenden Patrioten.

Redaktion: Corinna Benning