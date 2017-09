Zum Tag des offenen Denkmals Alter Stein & neue Liebe Die Denkmal-Tour durch Brandenburg



ARD-alpha

2016

Romantische Herrenhäuser, idyllische Parks und verwunschene Industrie-Anlagen – tausende historische Orte stehen in Brandenburg unter Denkmalschutz. Gepflegt und restauriert werden sie von engagierten Liebhabern alter Gemäuer und gelebter Geschichte - ob Bauherrn, Handwerker, Studenten oder Restauratoren. Über ihren außergewöhnlichen Einsatz berichtet die Denkmal-Tour durch Brandenburg auf einer Rundreise von Potsdam aus in die Prignitz, die Uckermark, das Oderbruch und den Spreewald bis zurück in die Landeshauptstadt. In Potsdam engagiert sich Roland Schulze seit mehr als 25 Jahren für die Denkmalpflege und hat mit seiner Bauhütte zahlreiche öffentliche und private Gebäude in der Stadt restauriert. Unter der Leitung des jungen Bau-Ingenieurs Max Daiber erstrahlt nach sechs Jahren harter Arbeit das Schloss Babelsberg in neuem Glanz und in der Uckermark setzt sich die Künstlerin und Beuys Schülerin Inge Mahn mit Leidenschaft für die historische Bausubstanz im Dorf Groß Fredenwalde ein. Im denkmalgeschützten Schweinestall hat sie ein erfolgreiches Museum und eine Tauschbörse eingerichtet.

