alpha-Campus CINEMA Alte Träume, neue Wege - Kultur in Kapstadt



ARD-alpha

2016

Eine besondere Bühne für studentische Medien-Produktionen: Einblicke in Themen- und Bildideen von Filmstudenten, die faszinieren und berühren.

Kooperation mit der Hochschule für Fernsehen und Film München -

Nachwuchs-Filme im Mittelpunkt

Anstelle des gewohnten wöchentlichen trimedialen Campus Magazins erwartet die Zuschauer in den Sommer-Semesterferien unter dem Titel „Campus Cinema“ donnerstags, 19 Uhr in ARD-alpha, eine halbe Stunde mit kreativen Kurzfilmen aus allen Genres – Animation, Spielfilm, Dokumentation, Reportage - geschaffen von Film-Studierenden. Dazu arbeitet die Campus Magazin-Redaktion wieder mit der HFF München zusammen. Die renommierte Filmhochschule feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum – Anlass für uns einen Programm-Schwerpunkt auf die Produktionen der HFF-Studierenden zu legen.

Am 7. September:

Alte Träume, neue Wege - Kultur in Kapstadt

Kulturreportage der Hochschule Hannover: Studiengang Master Fernsehjournalismus

15 Studierende des Masterstudiengangs Fernsehjournalismus der Hochschule Hannover untersuchen das Thema „Gleichberechtigung“. Gemeinsam mit Kommilitonen der Cape Peninsula University of Technology (CPUT) in Kapstadt recherchierten und drehten sie zum Thema mit Stadtbewohnern aus allen sozialen Schichten. Den Rahmen der einzelnen Beiträge liefern Bilder der spektakulären Landschaft, der faszinierenden Natur und des pulsierenden Lebens in der Stadt. Die Abschaffung der Studiengebühren, die Initiative „Fees must fall“, bestimmte das Leben der südafrikanischen Studenten in den vergangenen beiden Jahren. Studiengebühren gelten als Symbol für den Ausschluss ärmerer Bevölkerungsteile von Bildungsangeboten.

Der Protest prägte den Alltag auch während der Dreharbeiten. Viele Menschen protestierten auf individuelle Weise: die einen tanzen, singen und musizieren, andere antworten mit Mitteln der bildenden Kunst. Doch gibt es auch gewalttätige Bilder, die nicht spurlos vorbeiziehen. Die Themen der Reportage umfassen das Kurzportrait einer extravaganten Fotografin, Versuche, traditionelle Musik zu erhalten, die Geschichte hinter der Erfindung des Roibos Ice Teas und die Wurzeln des Protestes.

Noch bis Mitte Oktober setzen wir in der Zeit der Semesterferien die Reihe „Campus Cinema“ wöchentlich mit Neuproduktionen in Kooperation mit weiteren Filmhochschulen und Medienstudiengängen in Deutschland fort.

Mehr Informationen zu Campus Cinema auf der Internet-Plattform:

www.ard-alpha.de/campuscinema

Interaktion und direkten Austausch bieten unsere Social Media-Plattformen und unser Campus Magazin YouTube-Channel "Über Uni":

facebook.com/campus.ard

twitter.com/campus_magazin

br.de/ueber-uni

Redaktion: Corinna Benning