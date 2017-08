Themenabend "50 Jahre Deutsches Farbfernsehen" EXPOniert - Bilder einer Weltausstellung "Die Fernsehtruhe extra"

ARD-alpha

1967

Moderation: Gerd Ruge

In Form einer höchst inoffiziellen Preisverleihung betrachten Gerd Ruge und Vicki Alward, eine junge Germanistin aus Montreal, etliche Pavillons aus dem bunten Gewirr der EXPO 67 in der kanadischen Metropole. Sie prämieren u.a. den spaßigsten Pavillon, die vollgepfropfteste Ausstellungshalle, das bedrückendste Stück Architektur, die unverschämteste Propaganda und die sympathischste Selbstdarstellung. Bei dem unterhaltsamen Bericht handelt es sich um die erste in Farbe ausgestrahlte WDR-Sendung nach Einführung des Farbfernsehens in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1967.

Redaktion: Gábor Toldy