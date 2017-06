Russische Geschichte(n) Die russische Botschaft "Geheimnisvolle Orte"

ARD-alpha

2009

Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin hat seinen Sitz Unter den Linden 63-65 - ein gewaltiger Gebäudekomplex über ein ganzes Straßenviertel, innen präsentiert sie sich in imperialer Pracht. Der 1951 in stalinistischer Architektur fertig gestellte Botschaftsbau ist der größte seiner Art in Europa. Die Botschaft der UdSSR in der DDR war eine Zwingburg des "Großen Bruders", ein Vorposten des sowjetischen Machtanspruches. Die Dokumentation erzählt mittels Archivbildern und Zeitzeugen über die Geschehnisse in 40 Jahren DDR an diesem Ort: an Ost-West-Treffen, an offiziellen Feiern sowie an kleinen und sehr großen politischen Ränken.

Redaktion: Gábor Toldy