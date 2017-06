ARD-Themenwoche 2017: "Woran glaubst Du?" Und was glaubst du? Mit dem Segen des Himmels



ARD-alpha

2017

Folge 1 von 5

Glaube ist nichts Starres, Unverrückbares. Glaube wird gelebt, dabei verändert und entwickelt er sich. Ortstermin Schwandorf in der Oberpfalz: Wir begleiten zwei Pfarrer, der eine evangelisch, der andere katholisch, zusammen mit ihren Gemeinden in ihrer religiösen Alltagswirklichkeit des Jahres 2017 - ein halbes Jahrtausend nach der Reformation. Was sind die Dreh- und Angelpunkte an denen sich evangelisches und katholisches Bekenntnis unterscheiden? Und wo finden sie gemeinschaftlich zusammen bzw. was haben sie voneinander gelernt?

Folge 1:

„Mit dem Segen des Himmels“

Die Taufe ist ein Sakrament, dass beide Konfessionen eint. Beichte und Eheschließung werden aber unterschiedlich gedeutet. Warum ist die Ehe bei Evangelischen ein weltlich Ding? Und wie unterscheidet sich die Beichtpraxis der beiden Konfessionen?

Redaktion: Martin Posselt