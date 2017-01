Freitag, 03. Februar um 20.15 Uhr Franken Helau – Das Fichtelgebirge steht Kopf

Mit dabei ist unter anderen Cedric Nappert, Moderator der Narren-Nachwuchs-Sendung "Wehe wenn wir losgelassen". Heuer tritt er als "Frankenagent in Ausbildung“ in die Bütt. Außerdem darf man sich auf ein einmaliges Tanz-Medley von vier Tanzmariechen und zwei Tanzpaaren der Faschingsgilde „Marktredwitz-Dörflas“ und „Narhalla Rot-Weiß“ freuen.

Fastnacht, Fasching und Karneval in seiner ursprünglichen Form

Mit „Franken Helau“ verfolgt der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Fastnacht-Verband Franken e.V. das Ziel, Fastnacht, Fasching und Karneval in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und einem großen Publikum zu präsentieren. Seit genau 20 Jahren werden Prunksitzungen aus den Vereinen gesendet. Die Auswahl trifft der Fastnacht-Verband Franken in Abstimmung mit dem BR. Die Sendung „Franken Helau“ kommt abwechselnd immer aus einem der fränkischen Regierungsbezirke. Nach Schwabach in Mittelfranken (2015) und Weibersbrunn in Unterfranken (2016) ist nun wieder Oberfranken an der Reihe.

Sendetermine:

Freitag, 03.02.2017, 20.15 bis 21.45 Uhr

WH: Rosenmontag, 27.02.2017, 10.00 bis 11.30 Uhr