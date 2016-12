Stellenausschreibung Programmvolontäre/-innen gesucht

Der Bayerische Rundfunk stellt ein:

12 Programmvolontäre/-innen

Beginn: Mitte September 2017

Dauer: 24 Monate bis 30.09.2019

Ausbildungsziele:

In den 24 Monaten der trimedialen Ausbildung erhalten die Volontärinnen und Volontäre das notwendige Rüstzeug für einen qualifizierten Einsatz als Journalistinnen und Journalisten in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Online. Das in zahlreichen Seminaren unter der Leitung von hochqualifizierten Trainerinnen und Trainern erworbene Wissen wird dann in den Redaktionsmonaten und zahlreichen Projekten in die Praxis umgesetzt.

Vergütung: 1. bis 6. Monat = 1.657,36 (Tarifstand: 01.06.2016)

7. bis 12. Monat = 1.834,83 (Tarifstand: 01.06.2016)

13. bis 24. Monat = 2.012,31 (Tarifstand: 01.06.2016)

Ihre Qualifikationen:



Hochschulstudium (abgeschlossen bis zum Beginn des Volontariats) oder gleich zu wertende Ausbildung

Erfolgreich absolvierte Redaktionspraktika / Hospitanzen (journalistisch), mindestens einen Monat davon beim BR oder in einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt

Onlinebewerbung unter bewerbung.br.de



Anschreiben

Tabellarischer Lebenslauf

Bescheinigung über journalistische Tätigkeit / Praktikum / Hospitanz

So geht´s dann weiter:



Wenn Sie die Qualifikationen erfüllen, senden wir Ihnen ab 01.02.2017 drei Themen (zur Auswahl) für die Erstellung einer Reportage zu.

Schaffen Sie diese Hürde, müssen Sie einen Testtag im Funkhaus im April 2017 bestehen, um weiter zu kommen. Neben einem Wissens- und Sprechtest erwartet Sie eine multimediale Herausforderung.

Zuletzt steht das Auswahlgespräch im Mai 2017 an, bei dem Sie eine Jury von sich überzeugen müssen.

Wir freuen uns über Ihre interessante Bewerbung.

Informationen zu unserem Auswahlverfahren für ein Volontariat finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite unter www.br.de/ausbildung.

Ende der Bewerbungsfrist: 31.01.2017