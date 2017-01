CSU-Klausur in Kloster Banz Sicherheit vor Wirtschaft

Das Signal soll sein, dass Bayern handelt, sagt Fraktionschef Thomas Kreuzer. Die CSU will darum ein Papier verabschieden und die Staatsregierung auffordern, Sofort-Maßnahmen zu beschließen, die Bayern ohne den Bund umsetzen kann. Kreuzer denkt dabei vor allem an eine längere Speicherdauer von Personendaten.

Wirtschaft soll Spitze bleiben

Daneben wird die CSU mit Unternehmern oder Gewerkschaftern diskutieren, wie der Wirtschaftsstandort Bayern im internationalen Vergleich seine Spitzenstellung halten kann. Mit dabei etwa ein Audi-Vorstandsmitglied und der bayerische IG Metall-Vorsitzende Jürgen Wechsler.

"Wir müssen sehen, dass sich die Welt in einem unglaublichem Tempo wandelt und es muss uns klar sein, dass wir diesen Wandel an der Spitze gestalten müssen." Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionschef

Das Leitmotiv in der Wirtschaftspolitik ist dabei: "Platzhirsch und Global Player – Bayerns Wirtschaft bleibt spitze". Die Fraktion will Rahmenbedingungen benennen, um die Arbeitsplätze der nächsten zehn Jahre zu sichern und zu gestalten. Die CSU beruft sich dabei auf den früheren US-Präsidenten Bill Clinton und eine seiner zentralen Botschaften: "It’s the economy, stupid!". Die Partei will klarmachen, "dass Wirtschaft den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt, dass aber andererseits erst einmal erwirtschaftet werden muss, was später verteilt werden kann." Bei der Klausur wird in dem Zusammenhang auch eine neue Studie der Prognos AG zur wirtschaftlichen Dynamik des Freistaats vorgestellt.

Zahlreiche Gesprächspartner aus Wirtschaft und Forschung

Während der Tagung werden noch zahlreiche weitere Gesprächspartner in Kloster Banz erwartet. Etwa Gil Granot-Mayer vom israelischen "Weizmann Institute of Science", der Chef von IBM Europa, Niklaus Waser, der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Landesbank, Johannes-Jörg Riegler, Clemens Fuest vom Ifo Institut München oder Ann-Kristin Achleiter von der TU München, die auch in vielen DAX-Unternehmen im Aufsichtsrat sitzt. Ministerpräsident und CSU-Parteichef Horst Seehofer wird gegenüber den Abgeordneten eine Grundsatzrede halten.

Bauen wieder attraktiv machen

Ein weiteres Thema der Klausur wird außerdem der Wohnungsbau sein. Die CSU will Bauvorschriften etwa beim Brandschutz oder der Wärmedämmung entschärfen, um das Bauen für Investoren wieder attraktiver zu machen. Die Klausur beginnt am Montag Nachmittag mit der Sitzung des Fraktionsvorstandes. Am Dienstag Nachmittag kommen dann zum eigentlichen Klausurbeginn auch die anderen Abgeordneten nach Oberfranken.