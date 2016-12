Chanukka Das jüdische Lichterfest

Wenn Christen heute, am 25. Dezember, den ersten Weihnachtstag feiern, beginnen Juden heuer das acht Tage dauernde Lichterfest. In diesem Jahr fallen die beiden Feste zusammen, denn Chanukka richtet sich nach dem Mondkalender und fällt damit meist in die Zeit Ende Dezember. Was aber wird am Lichterfest eigentlich gefeiert?

Von: Veronika Wawatschek