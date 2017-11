Kräuter Inhalieren mit Kräutern

Welche Inhalationstechnik kann ich zur Inhalation mit Kräutern verwenden?

Dampfinhalator: Empfehlenswert ist ein einfacher Dampfinhalator aus der Apotheke, der einen Mund-Nasen-Aufsatz hat und mit dem man gezielt die Schleimhäute der oberen Atemwege befeuchtet werden.

Kopfdampfbad: Beim Kopfdampfbad mit dem Handtuch über der Schüssel oder dem Kochtopf hingegen sind auch die Augen dem Dampf ausgesetzt, was je nach Zusatz zu Reizungen führen kann.



Düsenvernebler: Die elektrisch betriebenen Düsenvernebler sind bei Beschwerden der unteren Atemwege zu empfehlen, da Dampf und zugesetzte heilende Wirkstoffe hier besonders fein zerstäubt werden und bis in die Bronchien gelangen. Sie sind jedoch nur in Verbindung mit Flüssigzusätzen zu verwenden.

Inhalieren mit Kräutern: gut verträglich und wirksam

Zum Inhalieren sind Kräuteraufgüsse, Kochsalzlösung und ätherische Öle beliebt.

Doch Vorsicht bei ätherischen Ölen: Für Kinder und Asthmatiker sind diese nicht geeignet und sollten nicht verwendet werden!

und sollten nicht verwendet werden! Als gut verträglich empfiehlt "Wir in Bayern"-Kräuterexpertin Monika Engelmann Inhalationen mit Kräutern.

Kräutermischungen einfach selbst herstellen

Kräutermischung mit Kamille & Thymian für die ganze Familie Wirkung schleimlösend, antibakteriell, entzündungshemmend, wundheilend Zutaten eine Handvoll getrocknete Kamillenblüten und getrocknetes Thymiankraut im Verhältnis 1:1

500 ml kochend heißes Wasser Zubereitung Kamillenblüten und Thymiankraut mischen und mit 500 ml kochend heißem Wasser im Inhalator aufgießen. Achtung, Gefäßgröße beachten! Anwendung 3 x täglich 10-15 Minuten inhalieren Gegenanzeigen Sollte Ihnen schwindelig werden, haben Sie eventuell zu schnell geatmet. Zwischendurch Pausieren hilft. Wenn der Schwindel nicht nachlässt, beenden Sie die Inhalation.

Diese Kräutermischung kann auch bei Kindern angewendet werden, weil sie mild und gut verträglich ist. Kinder nur unter Aufsicht inhalieren lassen, um Verbrennungen und Verbrühungen durch das heiße Wasser zu vermeiden. Kleinkinder sollten wegen der Verletzungsgefahr nicht mit heißem Wasser inhalieren, sondern elektrisch betriebene Düsenvernebler benutzen.

Intensive Kräutermischung mit Kamille & Eukalyptus Wirkung schleimlösend, antibakteriell, entzündungshemmend, wundheilend, krampflösend Zutaten eine Handvoll getrocknete Kamillenblüten und getrocknete Eukalyptusblätter im Verhältnis 1:1

500 ml kochend heißes Wasser (bei größeren Schüsseln/Töpfen zwei Handvoll mit einem Liter Wasser aufgießen) Zubereitung Kamillenblüten und Thymiankraut bzw. Eukalyptusblätter mischen und mit 500 ml kochend heißem Wasser im Inhalator aufgießen. Achtung, Gefäßgröße beachten! Anwendung 3 x täglich 10-15 Minuten inhalieren Gegenanzeigen Sollte Ihnen schwindelig werden, haben Sie eventuell zu schnell geatmet. Zwischendurch Pausieren hilft. Wenn der Schwindel nicht nachlässt, beenden Sie die Inhalation.

Diese Kräutermischung sollte nur von Erwachsenen angewendet werden. Sie unterstützt den Abtransport von zähem Schleim und hat eine leicht krampflösende Wirkung.

So bekommen Sie die Nase frei - Inhalation für unterwegs

"Bei Bedarf ein Taschentuch mit einem Tropfen ätherischem Pfefferminzöl beträufeln, das Tuch in die hohle Hand nehmen, vor die Nase halten und tief einatmen. Doch Vorsicht: Für Säuglinge, Kinder und Asthmatiker sind ätherische Öle nicht geeignet und sollten nicht verwendet werden!"