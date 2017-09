Rezept von Franzisca Jacobs Schweinebauch mit Radicchio-Marmelade

Franzisca Jacobs bereitet Schweinebauch mal in einer etwas ungewöhnlichen Variante zu. Geschmort in Bier und Sojasauce, aber trotzdem serviert mit rescher Kruste, Radicchio-Marmelade und Kartoffeln à la Mama.

Rezept für 4 Personen

Geschmorter Schweinebauch

600 g Schweinebauch mit Schwarte

100 g Sojasauce

100 g Honig

300 ml Bier

1 Bd. Thymian

5 Zehen Knoblauch, angedrückt

Pfeffer

1 l Wasser

Zubereitung

Rauten in die Schwarte des Schweinebauch einschneiden, dabei darauf achten, dass nur das Fett geschnitten wird und das Fleisch unbeschadet bleibt. Einen Bräter oder eine hohe ofenfeste Pfanne mit dem Wasser zum Kochen bringen. Schweinebauch mit der Schwarte nach unten hineinlegen, es sollte nur die Schwarte unter Wasser sein, und diese ca. eine Viertelstunde leicht köcheln lassen. Den Schweinebauch herausnehmen und das Wasser abgießen. Schweinbauch mit Pfeffer und Honig rundherum gut einreiben. Den Bräter mit den Thymianzweigen und den Knoblauchzehen auslegen und den Schweinebauch mit der Schwarte nach oben darauf setzen. Sojasauce und Bier zugießen. Fleisch bei 120 Grad in den vorgeheizten Backofen geben und zwei Stunden langsam schmoren lassen. Nach zwei Stunden den Ofen für 15 Minuten auf 180-200 Grad Oberhitze/Grill stellen, damit sich eine schöne Kruste entwickelt.

Radicchio-Marmelade

2 Köpfe Radicchio

100 g Zucker

250 ml roter Portwein

250 ml Rotwein

100 ml Rotwein- oder Himbeeressig

Saft von 2 Limetten

3 TL Speisestärke

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Radicchio in feine Streifen schneiden und 20 Minuten in lauwarmes Wasser legen, danach gut abtropfen lassen. Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, Radicchio zugeben und leicht anschwitzen lassen. Dann mit der Hälfte des Rotweins und des Portweins ablöschen und Flüssigkeit um die Hälfte reduzieren lassen. Restlichen Wein und Essig zugießen, nochmals aufkochen lassen und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. In einer kleinen Schüssel 2-3 Teelöffel Speisestärke mit einem Schuss Wasser glattrühren und unter ständigem Rühren in die kochende Masse geben. Das Ganze zwei Minuten kochen lassen, bis die Stärke komplett gebunden hat.

Kartoffeln à la Mama

6 große Kartoffeln, mehlig kochend

100 g Butter

Oregano, Salz, Pfeffer, Olivenöl

Zubereitung

Kartoffeln in gesalzenem Wasser mit Schale weich kochen, herausnehmen, ein wenig auskühlen lassen und der Länge nach halbieren. Eine ofenfeste Form nehmen und die Kartoffelhälften mit der Schnittfläche nach oben hinein legen. Mit reichlich Olivenöl beträufeln, mit Oregano bestreuen, salzen, pfeffern und auf jede Kartoffel eine Butterflocke setzen. Kartoffeln im Backofen bei ca. 180 Grad etwa 20 Minuten backen lassen, bis sie braun und knusprig sind.

Tipp Dazu eignen sich auch gut Kartoffeln vom Vortag.

Anrichten

Schweinbauch in Scheiben schneiden, auf Tellern verteilen und mit Radicchio-Marmelade und Kartoffeln à la Mama servieren.

Franzisca Jacobs wünscht einen guten Appetit!