Rezept von Christian Jürgens Gefüllte Kalbsschnitzel mit Himbeeren und Reiberdatschi

Gefüllte Kalbsschnitzel mit Himbeeren und Reiberdatschi

Rezept für 4 Personen

Kalbsschnitzel

4 Kalbsschnitzel, etwa 1 cm dick geschnitten

½ EL Thymian, gehackt

½ EL Minze, gehackt

½ TL Petersilie, gehackt

1 EL Himbeerblätter, gehackt

25 g Brotflocken, geröstet

150 g Ziegenfrischkäse

1 Ei

100 g Himbeeren

4 Scheiben Schwarzwälder Schinken

Traubenkernöl

Salz, Pfeffer aus der Mühle zum Würzen

Zahnstocher

Zubereitung

Kalbsschnitzel ganz leicht klopfen, dann von beiden Seiten pfeffern und salzen. Aus Thymian, Minze, Petersilie, Himbeerblättern, Brotflocken, Ei und Ziegenfrischkäse eine homogene Masse herstellen und die Kalbsschnitzel mit dieser bestreichen. Je 3 Himbeeren auf das Fleisch legen, die Schnitzel zusammenklappen und mit einer Schinkenscheibe umwickeln. Für einen besseren Halt mit Zahnstochern fixieren. Die kleinen Schnitzel von beiden Seiten etwa zwei Minuten in Öl goldbraun anbraten. Dann die restlichen Himbeeren zugeben, die Pfanne in den Backofen schieben und das Gericht ca. 8 Minuten bei 180 Grad fertig garen.

Reiberdatschi (Kartoffelküchlein)

400 g Kartoffeln, mehlig

1-2 Eigelb

1-2 EL Schmand

1 Zwiebel, geschält, in Würfel geschnitten

1 TL Petersilie, gehackt

1 TL Schnittlauchröllchen, fein geschnitten

1 Prise Muskatnuss, Salz, frisch gemahlener weißer Pfeffer zum Würzen

Öl zum Ausbacken

Zubereitung

Kartoffeln schälen und auf einer Küchenreibe in sehr feine Raspel reiben. Raspel in feinem Sieb fest ausdrücken und abtropfen lassen. Saft auffangen und etwa 5 Minuten stehen lassen, sodass sich die Stärke am Boden absetzt, den Saft nun abgießen. Abgesetzte Stärke mit Kartoffeln, Eigelb und Schmand verrühren. Kräuter und Zwiebeln unter die Kartoffelmasse heben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Masse in kleine Küchlein formen und in einer beschichteten Pfanne mit Öl knusprig ausbacken.

Anrichten

Kalbsschnitzel mit Reiberdatschi anrichten und servieren.

Christian Jürgens wünscht Ihnen guten Appetit!