Rezept von Franzisca Jacobs "Bacon Bombs" mit Farmersalat

Rezept für 4 Personen

Chipotle-Sauce

1 große Zwiebel

4 Zehen Knoblauch

40 g Ingwer

2 geräucherte Chilis

500 ml Cola

200 ml Sojasoße

2 TL geräuchertes Paprikapulver

100 g Mayonnaise

100 g Ketchup

1 EL Pflanzenöl

Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch und Ingwer in feine Würfel schneiden und in Öl goldbraun anschwitzen. Chilis zugeben, mit Cola und Sojasoße ablöschen und alles etwa 30 Minuten auf ein Drittel reduzieren lassen. Dann fein mixen, das Paprikapulver unterrühren und mit Ketchup und Mayonnaise vermengen.

Tipp Die Soße ist abgedeckt im Kühlschrank zirka eine Woche haltbar.

Farmersalat

100 g Karotten

300 g Kraut

100 g Salz

100 g Zucker

100 ml Weißweinessig

1 Prise Cayennepfeffer

1 Prise Muskat

1 Prise Pfeffer

ca. 300 g Mayonnaise (kann auch noch mit Sauerrahm gemischt werden)

Zubereitung

Karotten und Kraut fein raspeln und mit Salz und Zucker bestreuen. Gemüse sehr gut und kräftig kneten, sodass Flüssigkeit austritt und das Gemüse weich wird. Am besten über Nacht oder mindestens 3 Stunden gekühlt und abgedeckt ziehen lassen. Dann das Wasser ausdrücken, damit das Gemüse möglichst trocken ist. Mit Pfeffer, Muskat, Cayennepfeffer und Apfelessig würzen und mit der Mayonnaise gut mischen.

Bacon Bombs

4 Hühnerkeulen, ausgelöst

ca. 30 Speckscheiben

120-150 g Emmentaler, gerieben

1 Zehe Knoblauch

1 Chilischote

Zubereitung

Den Emmentaler mit fein geriebenem Knoblauch und einer fein geschnittenen Chilischote vermischen. Eine kleine Schüssel oder einen großen Schöpflöffel mit Speckscheiben auskleiden, sodass es wie ein Körbchen aussieht und die langen Enden über den Rand hängen. Die Hühnerkeule zentriert hineinlegen und einen kleinen Haufen der Käsemischung in die Mitte füllen, am besten zu einer kleinen Kugel zusammendrücken. Die Ränder der Keule überschlagen und die Enden der Speckscheiben über die Keule wickeln. Nun sollte man eine Kugel haben, die rundherum von Speck bedeckt ist. Diese in einer Aluschale auf den Grill legen, möglichst nicht über die direkte Hitze, sondern an den Rand. Mit geschlossenem Deckel bei ca. 120 Grad etwa eine halbe Stunde garen. So auch mit den anderen Keulen verfahren.

Anrichten

"Bacon Bombs" mit Farmersalat anrichten und mit der Chipotle-Sauce servieren.

Franzisca Jacobs wünscht einen guten Appetit!