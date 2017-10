Ist eine Landwirtschaft ohne Pestizide möglich?

Die moderne Landwirtschaft setzt seit Jahrzehnten auf Pflanzenschutzmittel. Tonnenweise Pestizide werden jedes Jahr auf Getreide-, Kartoffel- und Zuckerrübenfelder versprüht, aber auch im Obstbau angewendet. Gespritzt wird gegen Pilzkrankheiten, tierische Schädlinge und unliebsame Gewächse. Der Vorteil: Lebensmittel lassen sich so kostengünstig produzieren.

Die Schattenseite: Viele Wirkstoffe gelten als problematisch für Mensch und Umwelt. Auch wenn die in der EU zugelassenen Mittel ein Zulassungsverfahren durchlaufen haben, sind sie nicht völlig harmlos und unbedenklich. UNKRAUT will wissen, wie gefährlich die Rückstände, die sich immer wieder in Grund- und Trinkwasser, aber auch in Obst, Bier und Getreide finden lassen, für die Gesundheit sind. Außerdem stellen wir eine Gemeinde in Südtirol vor, die sich entschlossen gegen Pestizide in der Landwirtschaft wendet.

Moderatorin Karin Kekulé besucht einen Öko-Betrieb bei Schrobenhausen und diskutiert über eine pestizidfreie Landwirtschaft mit Experten und der EU-Abgeordneten Ulrike Müller.

UNKRAUT - Ihr Umweltmagazin: am 09. Oktober 2017 um 19.00 Uhr im BR Fernsehen. Schauen Sie rein - es lohnt sich!