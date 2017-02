Gut ge-nährt gleich gut er-nährt?

Giftiges Arsen und Cadmium im Reis! Diese aktuellen Enthüllungen der Zeitschrift „Öko-Test“ erschüttern einmal mehr das Vertrauen der Bürger in die Lebensmittelindustrie.

Dabei nehmen es die Verbraucher selbst mit ihrem Essen im Alltag nicht so genau. Vor allem schnell muss es gehen. Mittags was Deftiges aus der Imbiss-Bude oder von der heißen Theke, abends ein Fertiggericht aus dem Supermarkt. Eine Esskultur, die der Gesundheit und der Umwelt schadet.

Seit einem Jahr setzt das bayerische Staatsministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen Aktionsplan für gesünderes Essen am Arbeitsplatz um. Damit soll gerade in den Kantinen eine vollwertige, regionale und nachhaltige Kost möglich sein. Denn die hilft, gesund und fit zu bleiben - deshalb sind wir heute in so einer 'Betriebsgastronomie". Moderatorin Karin Kekulé schaut dem Küchenchef ganz genau über die Schulter und in die Töpfe!

Moderation: Karin Kekulé