Öko-Detektive im Einsatz

Weltweit liegen die Einnahmen durch Umweltkriminalität jährlich im dreistelligen Milliarden-Bereich. Auch in Deutschland und Bayern sind Verbrechen an der Natur keine Seltenheit. Immer wieder gibt es darunter besonders grausame Gewalttaten gegen geschützte Tiere. Im Landkreis Cham etwa sind seit Anfang April acht getötete Greifvögel gefunden worden, darunter fünf Mäusebussarde und drei Rotmilane. Alle in einem eng begrenzten Gebiet von einem Quadratkilometer. Dieser Fall erinnert an die getöteten Luchse, die 2015 im Bayerischen Wald für Aufruhr sorgten. Und die Suche nach den Tätern gestaltet sich oft als sehr schwierig.

UNKRAUT-Moderatorin Karin Kekulé besucht diesmal die Vogelstation Regenstauf in der Oberpfalz, die verletzte Tiere und verwaiste Jungvögel wieder aufpäppelt. Dabei erlebt sie die Auswilderung eines Rotmilans. Seien Sie mit dabei, wie der Greifvogel in die Freiheit entlassen wird. Über die Artenschutzdelikte spricht sie mit einem Kriminaloberkommissar und dem LBV-Vorsitzenden Dr. Norbert Schäffer.

Moderation: Karin Kekulé