Die Gefahren der Lichtverschmutzung

In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr greift UNKRAUT nach den Sternen. Doch das ist nicht einfach: Für über 80 Prozent der Weltbevölkerung ist der Blick in den Himmel mittlerweile stark getrübt. In Europa können etliche Menschen von ihrem Wohnort aus die Milchstraße nicht sehen. Der Grund: Sobald die Sonne untergeht, ist alles grell illuminiert. Hauptursache ist die zunehmende Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Häusern und Denkmälern. Dieses Phänomen nennen Wissenschaftler Lichtverschmutzung oder Lichtsmog.

Und das schadet nachweislich dem Ökosystem. So brüten Vögel, die in Städten leben, früher als ihre Artgenossen auf dem Land. Bei vielen Fischarten dagegen fördert zu viel Licht das Wachstum, behindert dafür aber die Fortpflanzung. Der Mensch hat einen inneren Rhythmus, eine sogenannte "Innere Uhr", die den Wach-Schlaf-Rhythmus und den Stoffwechsel in den einzelnen Zellen steuert. Es liegt also der Verdacht nahe, dass die zunehmende Lichtverschmutzung auch den Menschen beeinflusst.

UNKRAUT-Moderatorin Karin Kekulé geht den Ursachen des Lichtsmogs auf den Grund und macht die Nacht zum Tag. Sie besucht die Volkssternwarte in München und stellt engagierte Menschen vor, die sich die Rettung der Nacht auf die Fahne geschrieben haben.

UNKRAUT am 09. Januar 2017 um 19.00 Uhr im BR Fernsehen. Schauen Sie rein - es lohnt sich!