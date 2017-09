Ein intakter Boden hat Nährstoffe, viele feine Wurzeln und in ihm leben jede Menge Regenwürmer. Hier gedeihen Getreide, Kartoffeln und Co. am besten.

Um das zu erreichen, schwören viele Bauern auf die natürliche Düngung - mit Gülle. Ein natürliches Kreislaufsystem aus Ackerbau, Tierhaltung und Getreideanbau - das lange Zeit sehr gut funktionierte. Doch dieses System droht zu kippen. Denn wie so oft macht auch bei der Gülle die Dosis das Gift: Wird überdüngt, dann nehmen die Pflanzen die Nährstoffe aus der Gülle nicht mehr auf. Die sickern dann durch den Boden bis ins Grundwasser - in Form von Nitrat. Nitrat wird von den Wasserwerken - noch - nicht aus dem Wasser gefiltert und somit gelangt es ins Trinkwasser. Das ist für den Menschen alles andere als unbedenklich: Im Körper verwandelt sich Nitrat zu Nitrit – und das ist krebserregend.

Gülle vs. Mineraldünger Gülle besteht vor allem aus Wasser, beinhaltet aber auch Stickstoff (N), Ammonium Stickstoff (NH4-N), Phosphor (P205) und Kalium (K2O) Diese Nährstoffe sind unterschiedlich stark enthalten, sodass jedes Fass analysiert werden muss – zum einen, um den finanziellen Wert zu bestimmen. Zum anderen, damit die Bauern wissen, wie viel sie davon auf ihre Felder ausbringen dürfen. Beim Lagern und Ausbringen von Gülle entweicht Ammoniak, ein stechend riechendes, giftiges Gas. In der Luft bildet es Feinstaub und beeinträchtigt damit die Gesundheit von Menschen. Seit den 60er-Jahren haben die Bauern auch noch den Mineraldünger zur Verfügung. Mit Mineraldünger konnten schnell und billig Nahrungsmittel erzeugt werden. Beim Mineraldünger ist die Dosierung viel einfacher, denn der Gehalt an Nährstoffen ist gleichbleibend und auf dem Sack angegeben. Durch die Einführung des Mineraldüngers stieg die Gesamtmenge an Dünger – und damit auch die Belastung auf den Feldern. Noch heute werden beide Dünger verwendet.

Viele Tiere, wenig Land: Der natürliche Kreislauf funktioniert nicht mehr

In manchen Gegenden Deutschlands sind die Nitratwerte im Grundwasser sehr hoch. Das kann bei sehr sandigen Böden auf natürliche Art und Weise geschehen. Es kann aber auch ein Zeichen für eine Überdüngung der umliegenden Felder sein. Gerade in Gegenden, in denen die Tierhaltung in großem Stil auf engem Raum betrieben wird, stellt man hohe Nitratwerte fest. Hier funktioniert der Kreislauf offensichtlich nicht mehr. Die Landwirte haben sich oftmals – aufgrund des Preisdrucks – spezialisiert auf Ackerbau oder Tierhaltung. Es gibt inzwischen viele Landwirte, die jede Menge Vieh besitzen, aber nur noch wenig Ackerfläche. Die bauen das Futter für ihre Tiere nicht mehr selbst an, sondern importieren es. Und die Gülle? Die wird verkauft. Und manchmal legt sie dabei sogar richtig lange Wege zurück.

Gülle-Börsen: Der Handel mit dem flüssigen Gold

Der Gülle-Handel ist mittlerweile ein beachtlicher Markt. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es inzwischen sog. Gülle-Börsen, an denen sich Gülle-Händler zusammenschließen. Sie vermitteln das Abholen, den Transport und das Ausbringen der Gülle zwischen den „abgebenden“ und „annehmenden“ Landwirten. Die Wegstrecken der Gülle-Transporte variieren von einigen wenigen bis zu guten 150 Kilometern. Häufig bekommt der Landwirt mit den Ackerflächen die Gülle umsonst – bezahlt wird der Transport von dem Landwirt, der den an sich wertvollen Dünger abgibt. Für den Tierzüchter ist er häufig nur ein lästiges Abfallprodukt. Und so sind bei ihm Flächen zum Ausbringen der Gülle gefragt. Kann dieser Handel die Zukunft sein? Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes in Berlin, sagt ja. Da ist die Spezialisierung der Bauern zum einen auf Viehhaltung und zum anderen auf Ackerbau. Und dazwischen der Transport. Doch dann gibt es zusätzlich noch Gülle-Importe aus dem Ausland: Besonders in Holland ist die Viehdichte in einigen Regionen viel höher als in Deutschland – sodass jährlich über eine Milliarde Liter Gülle aus Holland nach Deutschland transportiert wird. Offiziell. Allerdings befürchtet man, dass hier sehr viel mehr illegal entsorgt wird.

"Die Niederlande haben früher die Gülle sehr smart beseitigt: Sie haben sie verklappt in die Nordsee. Das wurde ihnen verboten und dann haben sie das Zuviel aufs Land gebracht. Dann haben die neue Gesetze geschaffen. Die neuen Gesetze in Niederlanden sagen aus, dass es Obergrenzen gibt. Und was machen die? Sie verklappen nach Deutschland rüber, weil wir die schwächeren Verklappungs-Gesetze haben – und das ist ein politischer Skandal." Sebastian Schönauer, BUND Naturschutz

Deutschland: Einer der größten Nitrat-Sünder Europas?

Deutschland – unter den Schlusslichtern? Lange Jahre war Deutschland in Sachen Einhaltung der Nitrat-Richtlinien auf den allerletzten Plätzen in Europa eingeordnet. Besser gesagt: Die BRD lag auf dem vorletzten Platz vor Malta. Doch mittlerweile ist klar, dass dies ein Statistikfehler war, denn in Deutschland verfolgte man ein anderes Messsystem. Korrigiert bedeutet das nun, dass Deutschland im Mittelfeld der Nitratsünder liegt. Entscheidend ist jedoch: Die Nitratwerte im Grundwasser haben sich weniger schnell verbessert als erwartet.

Im Oktober 2016 hat die EU-Kommission die Bundesregierung verklagt, weil sie in ihren Augen zu wenig für den Gewässerschutz getan hat: Die Nitrat-Richtlinie wurde laut EU verletzt. So kam eine verschärfte Düngeverordnung in Deutschland zustande. Zusätzlich will die deutsche Politik in Zukunft zum einen auch noch auf Freiwilligkeit und zum anderen auf finanzielle Anreize in der Landwirtschaft setzen. So forciert der Bayerische Landwirtschaftsminister in einem „Wasserpakt“ eine freiwillige Kooperation von Bauern und Wasserversorgern. Doch der Bayerische Gemeindetag, Auftraggeber der Wasserversorger, verweigert die Teilnahme am „Wasserpakt“. Die Landwirte sollen dabei einen finanziellen Ausgleich bekommen, wenn sie weniger Schaden durch Überdüngung anrichten. Manche sehen darin einen klaren Verstoß gegen das Verursacherprinzip. Andere sehen es als gerechtfertigt und selbstverständlich an, dass man bei Einschränkung des Eigentumsrechts der Landwirte Ausgleich bezahlt.

Die neue Düngeverordnung Gärreste aus Biogasanlagen müssen künftig miteingerechnet werden Die Düngezeiten werden weiter eingegrenzt.

Ackerland: nach der Ernte der Hauptfrucht bis 31.01.; Grünland: 01.11.-31.01., Einführung einer Sperrzeit für die Aufbringung von Festmist und Kompost: 15.12.-15.01.; die zuständigen Behörden können Beginn/Ende jeweils um bis zu vier Wochen verschieben. Die erlaubten Stickstoffüberschüsse werden gesenkt. Ab 2.000 Schweinemastplätzen wird eine neue Nährstoffbilanzierung eingeführt. Die Ausbringung mit Schleppschlauch oder Schleppschuhverteiler wird ab Februar 2020 im Ackerland verpflichtend sein. Im Grünland gilt diese Regelung ab 2025. Die Länder werden verpflichtet, in Gebieten mit hoher Nitratbelastung sowie in Gebieten, in denen stehende oder langsam fließende oberirdische Gewässer durch Phosphat, was nachweislich aus der Landwirtschaft stammt, eutrophiert sind, mindestens drei zusätzliche Maßnahmen aus einem vorgegebenen Katalog zu erlassen. Weitere Infos: <!-- --> Gülle [bmel.de/DE/]

Mit hohem Aufwand zum reinen Trinkwasser

Klar ist eines: Um eine nachhaltige Verbesserung des Grundwassers zu erreichen, braucht man eine stärkere Düngerdosierung. Eventuell auch einen Bewusstseinswandel bei den Bauern. In Bayern steht man diesbezüglich offensichtlich bereits ganz gut da – und trotzdem gibt es auch hier rote Nitrat-Zonen, in denen teilweise sogar ganze Brunnen geschlossen und neue gebaut werden mussten – für Millionen von Euro. Noch teurer wären Filter für Nitrat, bei deren Einsatz zusätzlich hochbelastetes Restwasser als Abfall zurückbleibt und das Trinkwasser am Ende keine Mineralstoffe mehr enthält. Der Aufwand, reines Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, wird auf jeden Fall immer größer. So kann es nicht weitergehen. Doch wer übernimmt die Verantwortung? Die Landwirte, die unsere Lebensmittel in großen Mengen produzieren? Die Politik? Die Konsumenten?

Eine Stimmung des Misstrauens

Es herrscht Misstrauen zwischen den Landwirten, den Wasserversorgern, den Naturschützern und Teilen der Landbevölkerung. Die Landwirte fühlen sich missverstanden und zu Unrecht an den Pranger gestellt. Es sei eine Zerreißprobe für die Landwirte: Die Produkte sollen billig sein und umweltschonend. Doch dass ein Umdenken stattfinden sollte, das sehen auch viele Landwirte.

"Wenn ich an meine Ausbildung denke: das Thema Nitrat war da kein großes Thema. Das war Ertragssteigerung und betriebswirtschaftliche Optimierung. Und jetzt erst in letzter Zeit ist die Nitratproblematik dazugekommen. Ich muss sagen, dass alle Landwirte das so sehen, dass der Grundwasserschutz in Zukunft genauso ein Faktor ist, wie alle anderen Punkte auch. Da müssen wir dran arbeiten." Georg Siegl, Schweinezüchter aus Hohenthann

Fehlende Kontrolle

Gesetzliche Vorgaben gibt es also. Landwirte, die umdenken wollen, auch. Aber es gibt auch die landwirtschaftlichen Unternehmer, die sich über die Vorgaben hinwegsetzen und ihr „Abfallprodukt“ Gülle auf die Felder schleudern. Eingearbeitet wird die Gülle dann häufig auch nicht mehr richtig. Warum? Weil es finanzielle Vorteile bringt, viel Aufwand und Zeit spart. Und weil es geht. Denn Überwachungen gibt es kaum.

"Uns brächte weiter, wenn die Gesellschaft ganz allgemein - adressiert auch an die politisch Verantwortlichen - begreifen würde, dass man den Wert des Grundwassers nicht hoch genug einschätzen kann. Und so kann's eigentlich nicht weitergehen. Das ist eigentlich unsere Hauptforderung: Endlich die Dinge, die man rechtlich anbietet, auch umzusetzen, indem man sie kontrolliert. Und bei Fehlverhalten auch sanktioniert." Hans Weinzierl, Wasserversorgung Rottenburger Gruppe

Leidtragende: Mensch und Natur

Leidtragende sind im ersten Moment vor allem die Anwohner der Felder: Zunächst ist es der extreme Gestank, der oft tagelang in der Luft hängt und gesundheitliche Probleme macht: Es wird geklagt über Reizungen in den Atemwegen und Augen. Ausgelöst vom Ammoniak. Es bilden sich seit Jahren Bürgerinitiativen, die die schwarzen Schafe unter den Landwirten im Auge behalten. Die schlimmsten Katastrophen bezüglich Gülle ereignen sich jedoch bei Unfällen der Transporter: Hier ergießen sich dann auch mal hunderttausende Liter in Gewässer, sodass sämtliches Leben darin verendet und das Trinkwasser für die Menschen nicht mehr nutzbar ist. Laut BUND Naturschutz kommt es in Deutschland mittlerweile alle drei bis vier Tage zu einem Unglück im Umgang mit Gülle.

Wie geht es politisch weiter?

Die neue Düngeverordnung aus dem Jahr 2016 ist verabschiedet – nun muss sie umgesetzt werden. Doch dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft geht die Verordnung nicht weit genug.

"Wir müssen zurück zur ökologisch verträglichen Bodenbewirtschaftung! Da hilft uns niemand dabei. Das ist nicht gottgewollt, was da passiert, sondern von uns gesteuert." Hans Weinzierl, Wasserversorgung Rottenburger Gruppe

Kollektiv Umdenken: Weg vom Billigfleisch

Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber ein Miteinander notwendig. Verhärtete Feindbilder müssen aufweichen. Und ein kollektives Umdenken muss angestoßen werden – auch beim Verbraucher, der Lebensmittel besonders günstig konsumieren will. Ein Projekt zeigt, wie es gehen kann: Der Strohschwein-Verein in Mittelfranken. Landwirt Ludwig Lang hat zusammen mit anderen Bauern den Verein Strohschwein ins Leben gerufen. Es geht nicht darum, ganz auf Bio umzustellen, sondern den Schweinen etwas bessere Bedingungen zu bieten als in der sogenannten Massentierhaltung. Seine 350 Schweine leben auf Stroh statt auf Spaltenboden. Der Mist kommt in die Biogasanlage des Nachbarn, der Metzger zahlt pro Sau 20 - 30 Euro mehr, der Verbraucher 20 Cent pro Kilo. Das lohnt sich in jeder Hinsicht.

Doch nur zu sagen: die Konsumenten haben es in der Hand über ihr Einkaufsverhalten, das wäre zu einfach. Der Konsument kann einen wichtigen Beitrag leisten, aber alleine über den Markt lässt sich das Grundproblem nicht lösen. Unterstützt muss das alles von den passenden Gesetzen sein, die die umweltschonenden Maßnahmen fördern.