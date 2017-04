Weniger ist mehr - ist weniger mehr? Vom Notwendigen und Wesentlichen

Besitz belastet – das ist das Credo der Minimalisten. Also wird ausgemistet, was das Zeug hält. In der Fastenzeit probieren viele Menschen sieben Wochen lang das „Weniger“ aus und verzichten aufs Fernsehen, Autofahren oder auf Süßes. Mancher will weniger arbeiten, der Familie oder der Gesundheit zuliebe.

Ein Keller voller Sachen - was bleibt nach der Entrümpelung noch übrig?

In dieser Sendung nimmt STATIONEN den Verzicht genauer unter die Lupe: Moderatorin Irene Esmann ist bei einer Entrümpelung dabei. Sie will wissen, was nach so einer Aktion noch übrig bleibt. Die Geschichte von Frau Koch erzählt von einem freiwillig-unfreiwilligen Abschied vom Besitz. "Der Banker von Gammesfeld" bietet nur scheinbar wenig, seine Kunden sehen das anders. Sich in Verzicht üben, kann auch Luxus bedeuten, denn wer fastet, spart freiwillig an den Dingen, von denen er sonst genug hat. Das ist bei vielen Menschen anders. Dort wäre weniger schlicht zu wenig. Jürgen schließlich hat jahrelang viel zu viel gearbeitet. Sein Burnout zwingt ihn dazu, weniger zu tun und weniger zu verdienen. Stattdessen gewinnt er mehr Lebensenergie und Zeit für sich.