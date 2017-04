Wildbienen unterstützen Heimische Pflanzen und Nisthilfen

Wer ist da?

Regelmäßig kontrolliert Wildbienenexperte Erwin Scheuchl, wer sich in seinem Garten so alles tummelt. Im April ist das etwa die Frühlings-Pelzbiene (Anthophora plumipes). Um die Tiere zu identifizieren, fängt sie Erwin Scheuchl mit einem Kescher und befördert sie vorsichtig in einen gepolsterten Glaswürfel. Die Männchen der Pelzbiene sind gut an den auffällig behaarten Mittelbeinen zu erkennen.

Die Pelzbiene ist eine von etwa 40 Wildbienen-Arten, die im Jahresverlauf in Erwin Scheuchls Garten auftauchen. Laut Wildbienen-Kataster sind in Deutschland zurzeit 585 Wildbienenarten nachgewiesen. Wildbienen sind äußerst friedfertig - und unerlässliche Bestäuber von Zier- und Nutzpflanzen. Doch viele Arten sind massiv gefährdet. In seinem Garten unterstützt Erwin Scheuchl Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen, wo es geht.

Wildbienen helfen – aber wie?

In naturnahen Gärten mit heimischen Wildpflanzen, Totholzbereichen, offenen, also vegetationsfreien Bodenflächen, Steinhaufen und mit dem Verzicht auf Spritzmittel ist die Chance recht hoch, dass sich bald die ersten Wildbienen einfinden. Wer den Wildbienen noch näher kommen möchte, kann ihnen Plätze zum Nisten anbieten.

Für unterirdische Nister

Etwa drei Viertel der Wildbienenarten nisten im Boden. Um sie zu unterstützen, kann man beispielsweise kleine Sandhügel anlegen – oder künstliche Steilwände schaffen. Erwin Scheuchl hat in seinem Nisthilfen-Regal mehrere solcher „Mini-Steilwände“. Als Material verwendet er Löss, ein in der Gegend um Landshut natürlich vorkommendes Material. Das ist für die Bienen gut zu bearbeiten und dennoch fest genug, dass die Nistgänge nicht einstürzen. Löss der Natur entnehmen sollte man nur mit Erlaubnis. Und nur dann, wenn dabei keine vorhandenen Lebensräume zerstört werden.

Als Alternative eignet sich auch ein Gemisch aus Sand und Lehm. Den Löss füllt Erwin Scheuchl in zwei Lagen in eine Holzkiste und verdichtet ihn lagenweise. Anschließend bohrt er als „Lockmittel“ einige Löcher und platziert die Nisthilfe an einem regengeschützten Platz.

Für oberirdische Nister

Viele „Insektenhotels“, die man in Baummärkten und Gartencentern findet, sind für Wildbienen in der Regel nutzlos. Mit Kiefernzapfen, Stroh oder ausgefransten Bohrlöchern können die Tiere nichts anfangen. Hier einige Tipps für passende Nisthilfen (für oberirdisch nistende Arten):

Unabhängig vom Material gilt: Die Lochdurchmesser wählt man zwischen 2 und 9 mm, wobei die Durchmesser von 3 bis 6 mm mengenmäßig dominieren sollten, da häufig gerade die kleineren Gänge Mangelware an Nisthilfen sind. Die Mindesttiefe der Röhren beträgt 10 cm. Beim Bohren orientiert man sich an der Länge des Bohrers. Es gilt aber: je tiefer, desto besser. Wichtig: die Röhren müssen hinten geschlossen sein.

Hohle Pflanzenstängel (z. B. Bambus oder Schilf):

Stängel unmittelbar hinter einem Knoten schneiden

Halme mit einer feinen Säge einkürzen

unsaubere Kanten mit Schleifpapier glätten

weicht man die Halme über Nacht in Wasser ein, splittern sie beim Sägen nicht so leicht

das Mark entfernen, z. B. mit einer Schraube

Halme bündeln, z. B. mit Kabelbinder oder in einer Dose

Abgelagertes Hartholz (z. B. Esche, Buche oder Obstgehölze)

nie ins Stirnholz bohren (Bedeutet: nicht von oben in die Stammscheibe. Sonst bilden sich Risse, durch die Pilze und Parasiten eindringen), sondern immer quer zur Holzfaser

saubere Bohrungen

Späne entfernen, etwa durch Ausklopfen oder mit einem Pfeifenreiniger

Oberfläche Abschleifen, um Holzfasern an den Locheingängen zu entfernen.

Standort:

sonnig, trocken und windgeschützt

Ausrichtung nach Südosten oder Südwesten

die Einflugschneise muss frei sein

stabile Aufhängung, Nisthilfe darf nicht schwingen

"Wir können damit natürlich nicht alle Bienen retten. Aber in einem Garten, in dem Wildbienen einen Lebensraum haben, kann man dafür sorgen, dass sich an einem Platz eine Population erhält. Und wenn irgendwo in der Nähe Lebensräume sind, die für Wildbienen geeignet sind, dann können diese Lebensräume von einem Garten aus wieder besiedelt werden. Das ist der springende Punkt, warum man einen bienenfreundlichen Garten anlegen sollte." Erwin Scheuchl

